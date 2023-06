Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Michiel Lambrecht werd 30ste in de eindstand van de Giro Next Gen. Jelle Vermoote behaalde enkele mooie resultaten. Robin Orins gaf op in de vierde etappe.

Gaëtan Verleyen werd 20ste en 21ste in de twee ritten in lijn van de Tour du Pays de Montbéliard, een Franse meerdaagse van tweede categorie.

Jasper Dejaegher etaleerde zijn topvorm in Romsée-Stavelot-Romsée. Enkele dagen voordien won hij ook de kermiskoers in Oudenburg.

Victor Vercouillie veroverde zijn vierde zege in Ardooie. Op anderhalve ronde van het einde ging hij op en over twee tegenstanders.

Boussemaere sterk in Italië

Louic Boussemaere werd met AG2R Citroën U19 vierde in de Gran Premio Eccellenze Valli del Soligo, een ploegentijdrit over 17,6 kilometer in Italië. In de Mo Emilio Mazzero, een eendagskoers van eerste categorie, finishte hij als 22ste. Hij mocht op korte afstand van zijn ploeggenoot Paul Seixas spurten voor de achtste plaats.

Smaakmaker Laurens Plancke greep naast de zege in de GP Frank Vandenbroucke voor junioren in Ploegsteert. In de finale werd hij bijgehaald door twee concurrenten, waarna hij door krampen genoegen moest nemen met de derde plaats.

Victor Vaneeckhoutte schreef de kermiskoers in Passendale op zijn naam. Hij had een voorsprong van meer dan een minuut op Axel Vandamme en Louis Delaere.

Eerste zege voor Van Steenlandt

Wolf Van Steenlandt won de GP Frank Vandenbroucke voor nieuwelingen in Ploegsteert. Hij toonde zich de snelste van zeven.

Provinciaal kampioen Bas Vandenbulcke was aan het feest in het Oost-Vlaamse Poeke. Hij klopte zijn twee medevluchters.

Jasper Verbrugge, de provinciale kampioen bij de tweedejaars, won op zijn beurt in Passendale. Nadat hij in de slotfase het gaatje op Stan Deram had gedicht, toonde hij zich de snelste van een groepje. Kyano Cottignies en Zeno Durie mochten mee op het podium.

Nanoi Van Wettere won bij de meisjes-junioren in Ploegsteert. Anna Bruneel was tweede. Bij de meisjes-nieuwelingen werd Zita Gheysens tweede na de solerende Auke De Buysser. Auke Anne finishte als derde. (MVH)