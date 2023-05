Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Michiel Nuytten is de nieuwe provinciale kampioen bij de beloften. De laatstejaars kon in Tiegem finaal wegrijden met gewezen prof Emiel Planckaert. Zijn ploegmaats Victor Vercouillie en Sander Inion mochten mee op het podium.

Robin Orins veroverde zilver op het Belgisch kampioenschap tijdrijden in Waregem. Thuisrijder Victor Vercouillie was derde. De zege ging naar favoriet Jonathan Vervenne.

Jelle Vermoote werd vierde in de eindstand van de Ronde van Bretagne. Ramses Debruyne eindigde als elfde. Warre Vangheluwe trok meermaals in het offensief. Ook Jelle Harteel kwam goed voor de dag. Jasper Dejaegher was eveneens sterk op dreef maar liep in de vijfde etappe een polsbreuk op.

Michiel Lambrecht finishte als negende in de belofteversie van Eschborn-Frankfurt.

Smaakmaker Victor Vaneeckhoutte

Victor Vaneeckhoutte veroverde de bergprijs in de E3 Saxo Bank Classic in Bavikhove. Na twintig kilometer trok hij in het offensief. Daags nadien soleerde Vaneeckhoutte naar de zege in Kruishoutem.

Corneel Vanslembrouck was tiende op het BK tijdrijden. Viggo Van Neste werd tweede in de kermiskoers in Ruddervoorde.

René Messely pakte brons bij de eerstejaarsnieuwelingen op het BK tijdrijden. Kyano Cottignies kende een offday. Tille Vergalle won bij de eerstejaarsnieuwelingen in Ruddervoorde. Thuisrijder Quentin Gore was derde bij de tweedejaars.

Driekleur voor Luca Vierstraete

Luca Vierstraete kroonde zich tot Belgisch juniorenkampioene tijdrijden in Waregem. Ze hield Xaydee Van Sinaey en Anna Vanderaerden achter zich.

Nanoi Van Wettere had aan haar derde plaats in Roeselare genoeg om provinciaal wegkampioene te worden. Ze kon rekenen op een goede lead-out van haar teamgenote Vierstraete. Laerke Expeels pakte zilver en Anna Bruneel brons.

Belgisch wegkampioene Jilke Michielsen is nu ook nationaal tijdritkampioene bij de meisjes-nieuwelingen. Zita Gheysens behaalde brons. Twee dagen eerder kroonde ze zich tot provinciaal wegkampioene in Roeselare. Michielsen en Shanaya Esther Schollaert mochten mee op het podium. (MVH)