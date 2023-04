Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Laatstejaarsbelofte Jasper Dejaegher won de slotrit van de Tour du Loir et Cher. Warre Vangheluwe was met zijn derde stek in de eindafrekening de beste jongere. Gust Lootens werd derde in de tweede etappe.

Ramses Debruyne viel net naast het podium van Luik-Bastenaken-Luik. Jelle Vermoote was zestiende en Robin Orins twintigste.

Victor Vercouillie kroonde zich tot provinciaal kampioen tijdrijden in Ruddervoorde-Baliebrugge. Robin Orins werd tweede voor Gaëtan Verleyen.

Eersteling voor Donie

Milan Donie pakte op het provinciaal kampioenschap tijdrijden voor junioren zijn eerste zege ooit. Zijn ploegmaats Xander Scheldeman en Louic Boussemaere stonden mee op het podium.

Lomme Van den Meerssche strandde op de vierde rang in de Grote Prijs Tombroek in Rollegem. Ook Xander Scheldeman en Seppe Leman tekenden present in de beslissende vlucht met twaalf.

Jenthe Verstraete veroverde de groene trui in de Bretoense tweedaagse Penn Ar Bed-Pays d’Iroise.

Gaetan Warnier was vierde in Geluveld.

Coryn en Cottignies provinciaal tijdritkampioen

Lukas Coryn hield op het provinciaal kampioenschap tijdrijden voor tweedejaarsnieuwelingen Raynaud Beke en Jasper Verbrugge af. Bij de eerstejaars maakte Kyano Cottignies zijn favorietenrol waar. René Messely en Bas Vandenbulcke mochten mee op het podium.

Jasper Verbrugge finishte als zevende in de Topcompetitiemanche in Vézin.

Stan Glorieux werd vijfde in Geluveld. Messely eindigde als vijfde in eigen Lendelede.

Juniore Luca Vierstraete toonde zich oppermachtig op het provinciaal kampioenschap tijdrijden. Michelle Dheedene was tweede voor Laerke Expeels. Vierstraete werd ook negende in de International Belgian Open Track Meeting in Gent.

Bij de meisjes-nieuwelingen won Jilke Michielsen het provinciaal titeltreffen tijdrijden voor Zita Gheysens en Auke Anne. (MVH)