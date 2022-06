Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Jelle Vermoote alweer op het podium

Jelle Vermoote moest in Romsée-Stavelot-Romsée enkel Lander Loockx laten voorgaan. En te weten dat de belofte van Acrog-Tormans een examenweek achter de rug had.

Ramses Debruyne en Alec Segaert cijferden zich in de Baby Giro weg voor Lennert Van Eetvelt, die een ritzege pakte en tweede werd in de eindstand. Robin Orins kaapte een twaalfde en achttiende prijs weg. Michiel Lambrecht legde beslag op de 42ste plaats in de eindstand. Hij gaf 48 minuten toe op de Brit Leo Hayter.

Warre Vangheluwe reed zowel in de eerste etappe als tweede etappe van de Tour du Pays de Montbéliard in de aanval met enkele concurrenten. Niels De Clerck wint

Junior Niels De Clerck mocht juichen in Passendale. De gewezen provinciale kampioen toonde zich de snelste in een massaspurt.

Xander Scheldeman, man van alle seizoenen

Xander Scheldeman won in tropische omstandigheden de Grand Prix Mémorial Frank Vandenbroucke voor nieuwelingen in Ploegsteert. Hij haalde het in een lange spurt van het uitgedunde peloton. Het was zijn vierde triomf. Zijn ploeggenoot Louic Boussemaere reed samen met Devlin Feys de tegenstand in de vernieling in Passendale.

Gaetan Hellebuyck, nog een renner van de Anzegemse ploegleider Franco Heyse, werd bij zijn wederoptreden in Poeke vijfde. Door een kniebreuk moest hij maandenlang revalideren.

Jilke Michielsen bevestigt

Nieuwelinge Jilke Michielsen moest in Ploegsteert enkel buigen voor Auke De Buysser. Luca Vierstraete was er vierde voor Zita Gheysens. (MVH-