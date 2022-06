Dit gebeurde er dit weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen opnieuw heel wat West-Vlaamse jeugdwielrenners in actie. Een overzicht van de belangrijkste wapenfeiten.

Debruyne en Vermoote op het podium

Ramses Debruyne werd tweede na zijn ploegmaat Vincent Van Hemelen in de Coppa Zappi, een Italiaanse beloftekoers van tweede categorie. Alec Segaert reed er lang in de aanval, maar werd genekt door een lekke band en moest genoegen nemen met de elfde prijs. De Belgische kampioen tijdrijden legde zondag beslag op de zevende plaats in de tweede etappe van de Baby Giro.

Jelle Vermoote spurtte naar de derde plaats in de Ronde van Limburg, een manche van de Nederlandse Topcompetitie voor beloften.

Alex Vandenbulcke liet zich in de openingsetappe van de Volta a Castello in Spanje opmerken, maar door darmproblemen kon hij uiteindelijk geen mooie uitslag boeken. Ook Aaron Stockx en Aiden Vanderbeke deden het er voortreffelijk.

Warre Vangheluwe en Diel Vergote kwamen tijdens de Euro Shop Elfstedenronde in de buik van het peloton over de finish.

Behulpzame Viggo Van Neste afgestraft

Viggo Van Neste werd in de tweede etappe van de Saarland Trofeo, de Duitse manche van de Nations Cup voor juniores, uit koers genomen. Hij had te veel tijd verloren nadat hij zich had ingelaten met de zwaar gevallen Vlad Van Mechelen. Victor Vaneeckhoutte gaf op in de slotrit.

Gauthier Servranckx kon in Oudenburg voor het eerst winnen in zijn driekleur. Hij sloeg in de slotfase een kloofje.

Laurens Plancke veroverde in Moorsele zijn tweede seizoenszege voor Senne Cleenewerck. Daags voordien werd hij tweede in Haringe. Jasper Dekien flitste in een sprint met drie naar zijn vierde triomf in Haringe.

Jilke Michielsen aan het feest

Jilke Michielsen won bij de meisjes-nieuwelingen in Zedelgem. De Koksijdse haalde het voor Zita Gheysens en favoriete Auke De Buysser. (MVH)