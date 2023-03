Dit gebeurde er afgelopen weekend in het West-Vlaamse jeugdwielrennen

Afgelopen weekend kwamen heel wat West-Vlaamse jeugdrenners in actie. Een overzicht van de voornaamste wapenfeiten.

Jasper Dejaegher schreef de Wim Hendriks Trofee in het Nederlandse Koewacht op zijn naam. De laatstejaarsbelofte van Circus-ReUZ-Technord Development Team toonde zich in deze manche van de U23 Road Series de sterkste van vier. Opmerkelijk is dat hij twee concurrenten van Soudal-Quick Step Devo Team achter zich liet. Gust Lootens was zesde en Victor Vercouillie negende.

Robin Orins werd zesde in Gent-Wevelgem/Kattekoers in Ieper. De derdejaarsbelofte bracht in de heuvelzone de beslissende vlucht met zeven op gang. In de finale demarreerde hij nog vergeefs. Jelle Harteel was tiende, Jelle Vermoote veertiende, Warre Vangheluwe zestiende en Michiel Nuytten achttiende.

Alweer ereplaats voor Victor Vaneeckhoutte

Victor Vaneeckhoutte viel net naast het podium in Gent-Wevelgem/Grote Prijs André Noyelle voor junioren in Ieper. Hij kon als enige de ontketende Steffen De Schuyteneer volgen. Na honderd kilometer moest hij door een hongerklop de rol lossen. Laurens Plancke was veertiende.

Floris Dejaegher, die goed gerodeerd uit de Guido Reybrouck Classic kwam, werd vierde in de sterk bezette regionale koers in Werken-Kortemark.

Jasper Verbrugge bevestigt

Jasper Verbrugge viel net naast het podium van Gent-Wevelgem voor nieuwelingen in Boezinge. Hij mocht op korte afstand van Senne Brys spurten voor de tweede plaats. Mathis Bruynooghe was goed voor de zevende plaats in deze openingsmanche van de Beker van België.

Belgisch nieuwelingenkampioene Jilke Michielsen spurtte naar de zesde plaats in Gent-Wevelgem in Boezinge. Zita Gheysens was goed voor de zevende prijs. (MVH)