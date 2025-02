Dertiende seizoen voor wielerploeg Dovy Keukens-FCC: “Betere groep”

Iedere vereniging heeft z’n eigen karakteristieken. Zo ook Dovy Keukens-FCC Cycling Team. Met preses Frans Delameilleure, algemeen verantwoordelijke Jochen Deweer en secretaris Charlotte Brulez heeft de wielerploeg slechts drie bestuursleden. Voor zeventien beloften en acht elites zonder contract.

Frans Delameilleure van het Roeselaarse Frans Cycle Center runt de club al dertien jaar. De renners van het team tekenden vorig jaar voor drie zeges in interclubs. Kenneth Verstegen won de Internatie in Reningelst en zette in Pollare een etappe in de Ronde van Oost-Vlaanderen op z’n naam. Gerben De Winter, overgestapt naar DL Chemicals-Experza, won in diezelfde rittenkoers voor beloften in Maarke-Kerkem de koninginnenrit.

Top tien

Dovy Keukens-FCC vierde in 2024 haar debuut in de Road Series, een Belgisch-Nederlandse competitie voor beloften. In het ploegenklassement van dit regelmatigheidscriterium werd het team twaalfde. “Daar waren we content mee al zat er misschien wel iets meer in”, blikt ploegleider Peter De Maere terug. “Dit seizoen proberen we de top tien te halen. Maar we moeten er wel over waken dat we in onze groei geen stappen overslaan.”

Brussel-Opwijk komende zondag is de opener van die Road Series. Een eerste afspraak voor de beloften van Dovy Keukens-FCC. Enkele elites van het team zullen op hetzelfde moment Gent-Staden, de opener van de Beker van België, afwerken. Een club die de Road Series doet kan normaal geen interclubs van de Beker van België rijden.

“Ik heb dat reglement eens heel grondig bekeken”, benadrukt Jochen Deweer, niet alleen algemeen verantwoordelijke maar ook renner bij de ploeg. “In een gemengde ploeg mag je bijvoorbeeld wel Gent-Staden rijden. In de Beker van België zijn de 25 clubplaatsen niet allemaal ingenomen. De organisator kan twee wildcards uitreiken. Wij rijden Gent-Staden samen met Cyclingteam Campe Lanckriet. Vier of vijf van onze renners zullen deelnemen.”

Beste wattages

De club trok niet minder dan acht eerstejaarsbeloften aan. “Tijdens onze ploegstage heb ik gezien dat die jongens van achttien of negentien jaar veel verder staan dan toen ik overkwam van de junioren”, beweert eliterenner Alessio De Maere. “Als het puur over wattages gaat hebben we dit jaar de beste ploeg ooit. Deze groep is beter dan andere jaren.”