Derde editie Ride for Joren in Wevelgem lokt mooi deelnemersveld, veel zon en veel volk

Wannes Heylen won vrijdagavond in Wevelgem zijn derde wedstrijd van het seizoen. De derde editie van de Ride for Joren was er een met een mooi deelnemersveld, veel zon en vooral veel volk. De organisatie was dan ook super tevreden, Jelle, Bieke en Sofie voorop.

Joren Touquet was een meer dan verdienstelijk wielrenner toen hij in juni 2019 op vakantie in Tenerife plots overleed omwille van hartproblemen. Een enorm verlies voor vrienden en familie. Een jaar later plande broer Jelle al een eerbetoon aan Joren met een – hoe kan het anders – wielerwedstrijd. In 2020 gooide corona roet in het eten, in 2021 was het dan zover. De eerste editie werd gereden in september, het werd een avondcriterium met speciale verlichting. Toch vond het publiek de weg naar de Wijnberg waar de koers wordt verreden. Net zoals vorig jaar waar de regen helaas spelbreker was. De derde editie was een schot in de roos. Veel volk, veel zon, veel ambiance.

Muzikale omlijsting

“We hebben hopelijk ons plaatsje gevonden op de agenda”, zegt Jelle die dit jaar de koers organiseert met echtgenote Bieke De Langhe en vriendin Sofie Suestrone. “Dit jaar zorgden we voor wat muzikale omlijsting in aanloop naar de koers, we mogen 120 vips verwelkomen en rond de aankomstlijn ziet het zwart van het volk. We zijn dan ook super tevreden.”

Emoties

Bij de renners rijden heel wat bevriende coureurs mee en bij de toeschouwers zijn er heel wat fans, oud-wielrenners en vrienden van Joren die herinneringen ophalen. Ook vader en moeder Kurt en Karlien zijn van de partij. Honderden handen worden geschud, evenveel hartelijke begroetingen en dankuwels worden uitgewisseld. Er komt heel wat emotie bij te kijken. Nog steeds. Joren is niet vergeten en dat doet deugd.

Cédric Baekeland

“We starten met een minuut stilte”, vervolgt Jelle. “We herdenken niet alleen Joren maar ook Cédric Baekeland die vorig jaar aan een hartfalen overleed op Mallorca. Cédric was een goede vriend van Joren.”