Dejonghe Techniek Crossduatlon in Westrozebeke op zaterdag 16 juli: “Belgische top aan de start”

Mountainbikeclub De Strukedukers organiseert in samenwerking met Triatlon en Duatlon Team Ieper voor de zesde maal een cross-duatlonwedstrijd in Westrozebeke. De wedstrijd maakt deel uit van de Cross Duatlon Series, een regelmatigheidscriterium dat zes wedstrijden telt. Tijdens de Crossduatlon wordt ook het Belgisch kampioenschap voor brandweerlui betwist.

“Onze wedstrijd wordt al voor de zesde maal in Westrozebeke georganiseerd, maar heeft een langere geschiedenis”, weet woordvoerder Béné Pype. “Het Triatlon en Duatlon Team Ieper organiseerde de wedstrijd tien keer in Geluwe. Ik was samen met Stijn Verstraeten verantwoordelijk voor de wedstrijd. Om praktische redenen – de accommodatie was door de afbraak van een zaal niet meer voorhanden – verhuisden we de wedstrijd naar Westrozebeke.”

Ruime parking

“Ondertussen zijn we hier straks aan de zesde editie toe. We beschikken hier immers wel over voldoende accommodatie. Zo bevindt het wedstrijdsecretariaat zich in de brandweerkazerne en kunnen ook de borstnummers er worden afgehaald. Verder beschikken we op het voetbalveld van SK Westrozebeke over douches en kleedkamers en is er ruim voldoende parking voorzien in de Ommegang West op de terreinen van de firma Westvlees. Ook de fietswisselzone bevindt zich op hun terreinen. We zijn Westvlees dan ook heel dankbaar. Zonder hun medewerking zou de organisatie van de wedstrijd een stuk moeilijker, zo niet onmogelijk zijn. Alle accommodatie bevindt op 5 minuten stappen van het dorpsplein waar zich de start- en aankomstzone bevindt.”

“We hopen dat onze wedstrijd volgend jaar opnieuw op zijn vaste stek in januari kan doorgaan”

“Onze wedstrijd zou aanvankelijk plaatsvinden op zaterdag 29 januari, maar diende door covidperikelen naar de zomer te worden verplaatst”, vertelt Béné. “Ook vorig jaar dienden we de wedstrijd te verplaatsen naar de zomer, maar we hopen de wedstrijd volgend jaar opnieuw op onze vaste datum in januari te kunnen laten plaatsvinden. De wedstrijd bestaat uit een loopparcours van 4 kilometer in het dorp. Daarna volgt een 20 kilometer lange mountainbiketocht naar en in de Keuneleute en het Polderbos, waarna nog eens een loopparcours van 3 kilometer volgt. Onze wedstrijd is de laatste van de Cross Duatlon Series, een regelmatigheidscriterium van zes wedstrijden.”

Toppers op affiche

“Momenteel hebben we een zeventigtal inschrijvingen. Ietwat teleurstellend want we hebben ooit nog 200 deelnemers mogen verwelkomen. We hopen dan ook dat onze wedstrijd volgend jaar opnieuw op zijn vaste stek in januari kan doorgaan. We mogen in elk geval de Belgische top en eigenlijk zelfs een stukje wereldtop verwelkomen. De Waregemse broers De Smet tekenen immers present: Thibaut is wereldkampioen bij de beloften, terwijl Nicolas en Matteo op het wereldkampioenschap respectievelijk zilver bij de U23 en brons bij de junioren behaalden. Ook ex-beroepsrenner Bert De Waele is alvast ingeschreven.”

De Dejonghe Techniek Crossduatlon geldt ook als nationaal kampioenschap voor brandweerlui. “Alleen bij de vrouwelijke spuitgasten zijn er nog geen inschrijvingen”, aldus Béné. “Ook bij de vorige editie was dat het geval. Jammer, want die ene vrouwelijke spuitgast die zich inschrijft, is meteen zeker van de Belgische titel.”

De Dejonghe Techniek Crossduatlon Westrozebeke vindt plaats op zaterdag 16 juli om 14 uur. De toegang is gratis.