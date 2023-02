Deerlijk klaar voor 82ste editie van clubkampioenschap: “Laatste kampioenschap in West-Vlaanderen”

Zondag is het weer zover, dan opent Deerlijk het West-Vlaamse wielerseizoen met het traditionele clubkampioenschap. Het wordt maar liefst de 82ste editie en daarmee is het niet alleen cultureel erfgoed, het is ook het enige clubkampioenschap dat in onze provincie gereden wordt. Al jaar en dag is dat grotendeels de verdienste van Walter Coucke, erevoorzitter van KSV Deerlijk.

Al 52 jaar lang is Walter Coucke de grote bezieler van KSV Deerlijk – intussen omgedoopt tot Gaverzicht-Be Okay – en is hij tevens erevoorzitter. Ondanks zijn gezegende leeftijd van 83 lentes neemt hij nog elk jaar met veel enthousiasme de organisatie van het clubkampioenschap op zich. Vroeger waren de clubkampioenschappen voor zowat elke club de start van het seizoen, maar die traditie gaat stilaan verloren.

In onze provincie is Deerlijk het énige clubkampioenschap op de kalender, en zelfs in heel Vlaanderen staat er naast Deerlijk enkel nog Vosselaar op het programma. Een specifieke boosdoener is er natuurlijk niet, het is een combinatie van factoren die voor het verdwijnen van menig wielerwedstrijd zorgt. Er verdwijnen immers op alle fronten koersen, en de clubkampioenschappen ontspringen de dans nu eenmaal niet.

Traditie

“Het is een feit dat zo’n wedstrijd er niet vanzelf komt. Veel traditionele clubs die vroeger garant stonden voor een clubkampioenschap, zoals de Kortrijkse Groeningespurters, de Brugse Velosport, Oostende… zijn er gewoonweg niet meer. Anderzijds komen er wel nieuwe clubs bij, maar voor hen is een clubkampioenschap blijkbaar geen prioriteit. Dat vind ik op zich wel jammer, maar ik heb zeker niet de pretentie om te zeggen dat het vroeger allemaal beter was. Anders, dat wel, we moeten nu eenmaal de evolutie volgen”, aldus Walter Coucke.

“Ook het almaar toenemende verkeer maakt het er niet gemakkelijker op. Dat is bijvoorbeeld de grootste reden waarom vorig jaar de sluitingsprijs voor elite zonder contract op Deerlijk-Belgiek niet kon doorgaan. Dat het clubkampioenschap met aankomst in de Hoogstraat echt al zo’n lange traditie heeft in Deerlijk, speelt op dat vlak wellicht in ons voordeel.”

Connecties

We hoeven er natuurlijk ook geen doekjes om te winden: het financiële plaatje rond krijgen is de dag van vandaag ook geen sinecure meer. Organisatievergunning, seingevers, EHBO… het moet allemaal betaald worden. “Ik denk dat ik wel van geluk mag spreken dat ik ondertussen heel wat connecties heb, en dat ik er niet voor terugdeins om elk jaar mijn toer te doen. Dat merk ik wel, dat de jonge generatie niet graag meer gaat schooien om geld voor een koers. En inderdaad is niet iedereen nog even vrijgevig, maar vele kleintjes maken ook een groot bedrag.”

“Een principe heb ik altijd hoog in het vaandel willen houden: het clubkampioenschap moet zichzelf kunnen financieren. Het mag niet zijn dat de algemene clubkas moet bijspringen. Budget dat voorzien is voor de begeleiding van de renners, moet ook effectief daaraan besteed worden. En dat is me tot nu toe altijd al gelukt”, besluit Walter Coucke fier.

(Robin Rosseeuw)