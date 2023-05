Deelnemersveld van Gullegem Koerse oogt fraai

Dinsdag 30 mei staat de 79ste editie van Gullegem Koerse op het programma. Met Belgisch kampioen Tim Merlier, voormalig Olympisch kampioen Greg Van Avermaet, ex-Belgisch kampioen Oliver Naesen en spurtbom Gerben Thijssen verschijnt er heel wat mooi volk aan de start.

Vorig jaar trok ene Remco Evenepoel aan het langste eind in Gullegem Koerse. Een naam waar de organisatie – terecht – fier op is. “Gullegem Koerse was het begin van een fantastische periode voor Remco”, aldus koersdirecteur Dirk Expeel.

“Hij won nadien nog het BK tijdrijden, de Clasica San Sebastian, de Ronde van Spanje en als kers op de taart kroonde hij zich in het Australische Wollongong tot wereldkampioen. We mogen dus absoluut niet klagen met zo’n naam op onze erelijst. Remco zorgde er ook voor dat er heel wat volk was komen opdagen. De publieke opkomst was fenomenaal.”

Ook dit jaar oogt het deelnemersveld weer fraai. “Patrick Lefevere is peter van Gullegem Koerse en heeft ervoor gezorgd dat Tim Merlier aan de start komt. Het wordt volgens mij een mooi duel met Gerben Thijssen, maar Greg Van Avermaet mag je nooit afschrijven. Het is mooi dat hij in zijn afscheidsjaar aan ons denkt.” De Olympische kampioen van Rio heeft op een of andere manier een voorliefde voor Gullegem. “Ik weet niet hoe dat komt”, gaat Expeel verder. “Het zal dinsdag zijn tiende deelname zijn. Hij rijdt hier blijkbaar graag.”

Het parcours oogt dit jaar net iets anders dan de afgelopen jaren. “Door de werken richting Moorsele kunnen we niet anders. Het zal wat aanpassen worden, maar de omloop is nog altijd even mooi. De sterkste zal opnieuw het zegegebaar maken, wees daar maar zeker van.”

