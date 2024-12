De Vylder en Van den Bossche veroveren de leidersplaats op de vierde avond van de zesdaagse van Rotterdam

Baanwielrenners Lindsay De Vylder en Fabio Van den Bossche zijn op de vierde avond van de zesdaagse in het Nederlandse Rotterdam naar de koppositie gegaan in het klassement. Met nog twee avonden te gaan, zitten drie ploegen hen echter op de hielen.

De Vylder en Van den Bossche hoorden bij de topfavorieten voor de eindzege in Rotterdam, als respectievelijk wereldkampioen in het omnium en bronzenmedaillewinnaar op de Spelen van Parijs. Donderdagavond bleef hun puntenwinst echter beperkt en zakten ze naar de vijfde plaats in het klassement, maar vrijdag namen de twee Belgen voor het eerst in deze editie de macht: ze eindigden in bijna alle nummers van de avond in de top drie, en wisten hun ronde achterstand op de topteams ook goed te maken.

Koplopers De Vylder en Van den Bossche totaliseren nu 246 punten, maar ze voelen wel de hete adem van drie achtervolgende koppels. Zowel de Denen Michael Morkov/Tobias Hansen als de Nederlanders Jan-Willem van Schip/Yoeri Havik en Vincent Hoppezak/Philip Heijnen hebben minder dan twintig punten achterstand. De Zesdaagse van Rotterdam, de enige nog bestaande zesdaagse naast die van Gent, duurt nog tot en met zondag.