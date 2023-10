De Kostoos fietsen in zes dagen van Oostende naar Kopenhagen

Geen Italië, Spanje of Frankrijk voor Fietsclub De Kostoos uit Oostende. Wel Kopenhagen! Een ruime delegatie van wielerclub De Kostoos fietste in zes etappes van telkens ongeveer 180 kilometer van Oostende naar de Deense hoofdstad, goed voor in totaal net iets meer dan 1.100 kilometer. “Behalve enkele fikse regenbuien de eerste dagen en een twintigtal lekke banden kenden we geen pech”, stellen de Oostendenaars.

“Onze trip naar Kopenhagen was een meevaller en de laatste dagen was het door het zonnetje en de gunstige meewind genieten geblazen op de fiets. Voor herhaling vatbaar.” (HH/GF)