De Funbikers organiseren spannende Kwaremont VTT

Op zaterdag 28 oktober organiseert wielertoeristenclub De Funbikers een spannende mountainbiketocht: de Kwaremont VTT. Het evenement vindt plaats bij Hoeve Vandewalle in Kuurne, waar zowel de start als de finish zal zijn. Je kan tussen 8 uur en 14 uur starten. Voorzieningen zoals douches en een afspuitinstallatie zijn beschikbaar voor alle deelnemers.

Twee afstanden

Er zijn twee afstanden waaruit je kunt kiezen: 35 km en 55 km. Het parcours van 35 km heeft één bevoorradingspost; het langere parcours heeft er twee. Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro voor de 35 km en 6 euro voor de 55 km. Als je geen lid bent van een wielerbond, komt daar nog 1 euro bovenop voor de verzekering. Als je je vooraf inschrijft, ontvang je vanaf 26 oktober alvast het GPX-bestand met het parcours. Op de dag zelf kun je je dan melden bij een speciale inschrijvingstafel voor mensen die zich vooraf hebben ingeschreven. Het parcours voert je langs prachtige plekken zoals Leiehoek, Gavers, Zwevegem en de voetbalvelden van Sint-Lodewijk.

Bar

Bij Hoeve Vandewalle in het Sportpark van Kuurne is een bar waar je kunt genieten van een verfrissende Kwaremont en belegde boterhammen. Parkeergelegenheid vind je aan de start- en aankomstplaats, aan het Sportpark en op de renbaanparking in de Kattestraat. (BRU)

Meer info is te verkrijgen via info@funbikers.be. Voorinschrijving is mogelijk via de website op https://www.vbr-vlaanderen.be/voorinschrijvingen/inschrijvingsform_msp. php?event_id=16916§ie=vbr.