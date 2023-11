De Bristoltrappers Wervik blazen 50 kaarsjes uit

Wielertoeristenclub De Bristoltrappers huldigde de kampioenen in de drie categorieën. De club van voorzitter Rusty Debergh bestaat maar liefst 50 jaar en wordt koninklijk. Nikki Denys werd voor de eerste keer kampioen bij de A-ploeg, Philip Deleu verlengde zijn titel bij de B-ploeg en bij de C-ploeg eindigden Ann Deleu en Sandy Ketels ex-aequo.

“We fietsten samen een totaal van 80.281 kilometer”, hield secretaris Randy Verfaille het allemaal bij. “Of maar liefst iets meer dan 15.000 meer dan vorig jaar, toen het veel regende op zondag.”

30 fietsers per rit

“Heel wat nieuwe leden vonden de weg naar onze club. Het aantal leden steeg van 58 naar 72 en dat is een record. Veertien leden wonen niet in Wervik. We sloten het seizoen af met een gemiddelde van 30 fietsers per rit en haalden gemiddeld 75 kilometer per rit.”

Kampioen Nikki Denys fietste 33 zondagen bijeen aan een gemiddelde van 84 kilometer per rit en werd kampioen met 2.765 kilometer. Tweede werd Karl Vanpeteghem voor Ricky Verfaillie. De andere kampioen Philip Deleu telde evenveel aanwezigheden Hij fietste 2.610 kilometer met een gemiddelde van 79 kilometer per rit. De tweede plaats was voor Yoeri Desmarets voor Martin Vantomme.

“Bij de C-ploeg was er voor de tweede maal in 50 jaar een ex-aequo”, vertelt de secretaris. “Ann Deleu en Sandy Ketels fietsten elk 1.807 kilometer met een gemiddelde van 70 kilometer per rit en waren beiden 26 keer op post. An is trouwens voor de vierde maal kampioen.”

Stephane Bruggeman werd derde. Over heel het seizoen haalden maar liefst 16 leden minimum 25 zondagen en ontvangen zo de trofee van de regelmaat. Belangrijkste afspraken bij de Bristoltrappers waren de wekelijkse zondaguitstappen.

Vaak werd deelgenomen aan georganiseerde ritten door andere clubs uit naburige gemeenten in samenwerking met WTCV Leiedal (Wielertoeristenclubs verbond van de Leiestreek). Enkel Karl Vanpeteghem slaagde er dit jaar in om als laureaat bij Leiedal 20 rallly’s te halen. Na de ontvangst in het stadhuis ging het naar feestzaal Leiedaele.