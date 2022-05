De Biesttrappers organiseren vijfde Benito Classic

Na de afgelaste editie van vorig jaar gaat de Benito Classic dit jaar wel door. Op 9 juli organiseert de fietsclub De Biesttrappers voor de vijfde maal hun wielerevenement. “We hopen op een geslaagde sportieve dag.”

De Benito Classic is een initiatief van de Waregemse fietsclub De Biesttrappers. Het evenement is een herinnering aan Benito Mahieu, die een paar jaar terug een ongeval kende tijdens een brandweerinterventie. In een brand kwam een vallende schoorsteen op zijn zuurstoffles terecht.

“We willen vooral aankaarten dat vrijwilligers niet altijd gedekt worden door de verzekering na een ongeval”, begint Tony Debeerst, voorzitter van De Biesttrappers. “Benito kon na zijn ongeval niet rekenen op de steun van de verzekering. Hij kreeg wel een paar hulpmiddelen, maar het werd meer een gevecht tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen.”

Vorig jaar was er geen Benito Classic. Het evenement werd afgelast wegens de coronapandemie. “Eigenlijk konden we het laten doorgaan, maar dan gingen we hoge kosten gehad hebben”, vertelt Tony Debeerst. “Onze bevoorrading zou telkens apart verpakt moeten worden en dat was eigenlijk onbegonnen werk. Het is beter dat het nu weer door kan gaan in normale omstandigheden.”

Drie routes

De opbrengsten van de Classic gaat integraal naar de clubkas van de Biesttrappers. De fietsclub stelde drie tochten samen. “Frederik Amerlynck, die nu ook in ons bestuur is gekomen, stelt de routes op. In totaal stippelde hij er drie uit. Een van 50, 80 en 120 kilometer. De start is op de speelplaats van het schooltje op de Biest en de rit gaat richting Doornik. We blijven elk jaar in dezelfde streek, maar de beklimmingen worden eens in de verschillende richtingen gereden, zodat het een verrassing blijft voor de deelnemers.”

Inschrijven voor de Benito Classic kan nog steeds. In de prijs zit ook bevoorrading. “We hopen op een redelijke opkomst”, aldus Debeerst. “Iedereen kan trouwens ook drie keer komen proefrijden bij de Biesttrappers. Elke zondag rijden we samen een tocht met de koersfiets.” (EC)