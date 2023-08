Danny Mondy en broers Bart en Jan Lagae misten nog nooit Lendlee Koerse: “Meedoen geeft een goed gevoel”

Maandagavond 28 augustus heeft de 7de editie plaats van Lendlee Koerse, de topper van het kermisweekend. Een wielerwedstrijd voor Lendeledenaren of ex-Lendeledenaren van minstens 18 jaar oud. Drie zestigplussers reden mee in de zes vorige edities en staan de maandagavond van Lendelede Kermis om 19 uur nog een keer aan de start: Danny Mondy en de broers Bart en Jan Lagae.

Jan Lagae (64) en zijn broer Bart (62) reden allebei de zes edities van Lendlee Koerse.

Geboortedorp

Bart woont in Izegem, Jan in Roeselare en beiden zijn gepensioneerde leraars. “Ik fiets regelmatig en ben ook lid van wielertoeristenclub De IJzerzonen uit Hooglede”, zegt Jan. “Die 40 km kan ik nog wel aan. Al zijn de eerste kilometers van de wedstrijd wel vrij zwaar. We rijden toch aan iets meer dan 30 km per uur. Maar Lendlee Koerse is voor mij vooral ook een dag dat ik naar mijn geboortedorp terugkeer en er familie en vrienden ontmoet.”

Goed gevoel

Bart fiets ook veel. “Individueel, met de Kluisbergspurters en de Lezy’s. Meedoen aan Lendlee Koerse geeft mij een goed gevoel”, zegt hij. “Ik voel me die dag ook een beetje renner. De periode vóór de wedstrijd train ik ook iets meer. Ik wil die dag zeker niet afgaan. Het is dus tijdens de koers een kwestie van de krachten te spreiden, zodat ik geen klop van de hamer krijg! Ik ben al blij als ik de dag erna weer een beetje actief kan zijn.” “We zijn ook altijd maar met een 10-tal 60-plussers”, aldus Jan en Bart. “En er is niet alleen de wielerwedstrijd, maar ook de gezellige après-koers die soms wel een keer tot in de late uurtjes kan duren.”

Competitieve Danny

Danny Mondy (63) woont in Kortrijk, maar is uiteraard een telg van een bekend Lendeleeds ras. “De gewezen vertegenwoordiger in bouwmaterialen was er ook al 6 keer bij en won al 3 keer in de categorie +55. “Maar ik stond maar één keer op het podium omdat de computer het de andere keren een beetje liet afweten en de uitslag niet tijdig bekend was voor de podiumceremonie. Ik ben een écht competitiebeest, net zoals ik dat was tijdens mijn voetbalcarrière (ooit nog in 3de klasse). Mijn hart ligt ook nog in Lendelede, waar ik net als Bart bij de Kluisbergspurters fiets. Lendlee Koerse is met zijn 17 bochten ook geen gemakkelijk parcours voor senioren. En ja, na de koers blijf ikplakken in Lendelede. En ik mag al eens een pintje drinken, want ik kom die maandagavond toch altijd met mijn camper naar Lendelede.”

Inschrijven

De totale afstand van Lendlee Koerse bedraagt 40 km. Je moet 18 jaar zijn als je wil deelnemen. Je kan individueel inschrijven, maar dit jaar voor het eerst ook met een ploeg van 4 deelnemers die elk uit een andere categorie moeten zijn: 18 tot 41 jaar, 41 tot 55, 55+ en één dame. Er wordt dan een ploegenklassement opgemaakt. Inschrijven viawww.lendelede.be. (IB)