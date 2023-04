Dagen Peter Sagan Fanclub in Bredene stilaan geteld, organisatie richt pijlen op Milan Fretin

Nu Peter Sagan aan zijn afscheidstournee begonnen is als wegrenner, lijken ook de dagen van de Peter Sagan Fanclub stilaan geteld. “Peter gaat zijn toekomst zoeken in zijn oude liefde, het mountainbiken. Maar wat hij ook doet, ik zal hem altijd blijven bewonderen”, verzekert Steven Buyse, die de fanclub tien jaar geleden boven de doopvont hield.

2012 was het toen Steven Buyse, uitbater van brasserie Hippo 12, de Peter Sagan Fanclub oprichtte. “Samen met onder meer Kristof Zwaenepoel, Erwin Feys, Dave Momerency en José Picket. Sagan was 22 jaar, een tenger kereltje en behoorlijk verlegen”, haalt Steven Buyse zich voor de geest.

Steven was toen al langer zot van wielrennen. “En in het bijzonder van de legendarisch Frank Vandenbroucke. Ik had met Frank best een persoonlijke band en heb hem voor het laatst gezien toen hij naar Senegal vertrok. Na zijn veel te vroege overlijden heb ik een jaar lang geen koers meer gekeken. Zo erg was ik ervan aangedaan. Frank was een kerel met een gouden hart.”

Willy Van Neste

Aan Stevens wielerrouw kwam een einde toen hij de jonge Sagan aan het werk zag. “In Oudenburg was ik oud-wielrenner Willy Van Neste tegen het lijf gelopen en die bezwoer me dat ik weer naar de koers moest gaan kijken. Ik ben hem er eeuwig dankbaar voor want zo ben ik Peter Sagan op het spoor gekomen.

Ik zag in de jonge Slowaak meteen de flair, die ik ooit zo in Frank Vandenbroucke had bewonderd. Op de benefietwedstrijd Boonen & Friends heb ik toen, via Wilfried Peeters, prompt een ontmoeting met Peter gefikst. Ik had een truitje van Hippo 12 mee en, het moet gezegd, het klikte meteen.”

Lege gelagzaal

Steven richtte zonder verpinken met enkele kompanen een fanclub op en kon via Sagans manager Lombardi een eerste ontmoeting in Bredene op het getouw zetten. “Lombardi is altijd een man van zijn woord geweest. Ik regel dat voor je, had hij me beloofd. Maar toen Sagan een eerste keer naar de Hippo 12 kwam afgezakt, vond hij een zowat lege gelagzaal. Peter was te vroeg op de afspraak. Hij moet nogal geschrokken zijn. Gelukkig is alles nog goed gekomen en kwam er behoorlijk wat volk naar de fandag afgezakt.”

Het tweede bezoek van Sagan aan Bredene werd er een voor de geschiedenisboeken. “Peter had toen net Parijs-Roubaix gewonnen. Je begrijpt dat het hier, twee dagen na de klassieker, vollen bak was. Ook Focus kwam naar de Hippo 12, ook al had ik Lombardi eigenlijk beloofd dat er geen media aanwezig zou zijn…” (knipoog)

Nog één keer in oktober

Toen duidelijk werd dat Peter Sagan het wegwielrennen vaarwel zou zeggen, wilde Steven nog een laatste keer zijn grote idool ontmoeten. “Ik heb hem voor Parijs-Roubaix, opgezocht in zijn hotel in Roeselare. En meteen ook gevraagd of hij nog één keer naar Bredene wilde komen. Zijn manager verzekerde me dat dat ook zal gebeuren. Maar we moeten nog even geduld hebben. Peter zal nog enkele koersen rijden. In oktober is hij in de buurt en komt hij nog eens langs. Sagan zal trouwens de fiets niet helemaal aan de haak hangen. Hij is ook nog maar 33. Hij zal zich in de toekomst op het mountainbiken richten en zou daarin graag wereldkampioen worden.”

“Peter Sagans tweede bezoek aan de Hippo 12 blijft legendarisch”

Of hij 33 niet vroeg vindt om te stoppen? Steven heeft wel een verklaring voor Sagans beslissing. “Vroeger waren renners tussen hun 28ste en 32ste op hun topniveau. Nu wordt de koers beheerst door gastjes van 21 die medisch superbegeleid worden en leven als een monnik. Peter kan het gewoon niet meer opbrengen om ook die opofferingen te maken. Nu, ik vraag me wel af hoelang die jonge gasten het zullen volhouden. Misschien houden ze er op hun 28ste al wel mee op…”

Sagan kleurde de voorbije tien jaar de koers, maar is volgens Steven altijd een levensgenieter gebleven. “Hij houdt wel van een biertje, en Duvel in het bijzonder. Op dat vlak lijkt hij erg veel op mijn oude idool Vandenbroucke. En hij is, net als Frank, altijd erg toegankelijk geweest voor de fans, kinderen in het bijzonder. Zij zijn de toekomst van de koers, zei hij altijd.”

Milan Fretin

Op zijn hoogtepunt telde de Peter Sagan Fanclub 960 leden. Die blijven straks verweesd achter. “Onze club bestaat in de feiten eigenlijk niet meer. Corona heeft ook daarin een rol gespeeld. Ik hou het waakvlammetje nog wat aangewakkerd tot Peters definitieve afscheid. Maar geen nood, in afwachting van een nieuwe potentiële wereldkampioen richten we onze pijlen op Milan Fretin (21). Hij is geboren in Genk, maar zijn vader Steve is van Bredene en werd ooit West-Vlaams kampioen bij de nieuwelingen. Ik ben hem stoemelings op het spoor gekomen. Op een feest vertelde zijn trotse oma me over haar talentvolle kleinzoon. Als hij een profcontract tekent, dan start ik een supportersclub in de Hippo 12, beloofde ik. Wat bleek? Enkele maanden later tekende hij voor Baloise Sport Vlaanderen…”

Op het wereldkampioenschap, waar Steven steevast naartoe trekt, zal hij Milan nog niet meteen aan het werk zien. “Het WK in Glasgow zal ik bovendien aan me voorbij moeten laten gaan. Het vindt plaats op 15 augustus, midden in het voor ons superdrukke zomerseizoen. Maar in 2024, in Zwitserland, ben ik er weer bij. Wie weet, misschien vinden we daar dan wel de nieuwe Sagan…”