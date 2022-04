Cyclingteam Krampe ziet toekomst groots:“Rijden voor het prestige en de prijzen”

Vier vrienden die begonnen trainen en fietsen tijdens de coronaperiode, dat mondde uit in een vierkoppig cyclingteam dat zoveel mogelijk het podium wil halen tijdens wielerwedstrijden. Een training in Calpé maakt hun sportieve plaatje compleet.

“Simon, Ibe, Sander en ik zijn alle vier wielerfanaten”, steekt Michiel Denys (25) uit Handzame van wal. Beroepshalve is hij transportplanner bij een firma in Veurne. “We zijn alle vier leeftijdsgenoten en trainden in het verleden al vaak samen.”

“We reden al een paar koersjes mee en we kregen de smaak te pakken, maar we wilden ons wat beter organiseren. We koersten steeds mee als neutraal team en dat was wel moeilijker om elkaar te herkennen en terug te vinden tijdens een wedstrijd. Tussen pot en pint besloten we om onze stoute schoenen aan te trekken en bij familie, vrienden en kennissen sponsoring te gaan sprokkelen, om zo een heuse, professioneel ogende ploeg uit de grond te stampen.”

Ludieke knipoog

“Zo werd het vierkoppige cyclingteam Krampe boven de doopvont gehouden. Sander Boysen, Ibe Vandromme en ikzelf zijn geboren en getogen Handzamenaars, terwijl Simon Nowé uit Sint-Jozef De Geite afkomstig is. Met zijn bouwonderneming is hij ook onze hoofdsponsor geworden en hij kreeg als voormalig wielrenner de koersmicrobe weer te pakken.”

We willen ons ook tijdens de drie koersen in Kortemark in de kijker rijden

“Onze groepsnaam, Krampe, is een ludieke knipoog naar het bekende wielerkwaaltje: de kramp. We wilden ons team, zoals zovelen doen, niet echt vernoemen naar één bepaalde sponsor, maar door wat humor te gebruiken, is het een naam die wel opvalt én blijft hangen.”

“Hoewel onze groepsnaam ludiek is, menen we het als wielrenner wel serieus. We rijden vooral wedstrijden bij de Nevenbond VWV. We haalden al twee keer het podium: een paar weken geleden haalde ik de derde plaats in Moen, terwijl Ibe dat vorige week deed in Passendale.”

Granfondo’s

“We rijden voor het prestige én de prijzen. Er staan nog een aantal wedstrijden op onze agenda, maar we willen ons ook tijdens de drie koersen in Kortemark in de kijker rijden. We nemen trouwens deel aan granfondo’s in de Ardennen, Luxemburg of de Vogezen. Dit zijn grote, uitgestippelde ritten, meestal door de bergen of heuvels. Er is niets dat je dichter bij het gevoel brengt profwielrenner te zijn.”

“Het is ook eens iets anders dan enkel en alleen onder de kerktoren fietsen. We zijn in februari zelfs met ons vier naar het Spaanse Calpé afgereisd om daar samen te trainen”, besluit Michiel.

