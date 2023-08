Cycling Team Toeristiek organiseert tweede ‘Trip Toeristiek’: “Challenge van 250 km in anderhalve week uitverkocht”

Cycling Team Toeristiek maakt zich op voor de tweede editie van ‘Trip Toeristiek’ naar de hoofdstad. De fietsvereniging ontstond tijdens de coronacrisis en wil fietsers een meerwaarde bieden bovenop de bestaande clubs. “Onze hashtag is dan ook #nomatterwhatclub”, vertelt Fre Gernaey (46).

We keren even terug naar 2020. Terwijl de regering om de coronapandemie in te dijken een lockdown moest opleggen, mochten wielertoeristen slechts met een viertal anderen op weg. Het is ook toen dat Cycling Team Toeristiek het levenslicht zag. “Alles begon met een whatsappgroepje, maar al snel voelden steeds meer mensen zich geroepen om mee te fietsen tijdens onze ritten”, legt Fre Gernaey uit.

Officieel statuut

In een paar jaar tijd groeide de groep fietsers uit tot een volwaardige fietsvereniging met officieel statuut. “Maar we onderscheiden ons van andere clubs”, vult Bert Pattyn aan. “We blijven een vrijblijvende meet-up van wielerliefhebbers. Er zijn geen verplichtingen en wie meefietst is vaak lid van een andere club. Iedereen die meefietst moet dan ook via Cycling Vlaanderen of VWB verzekerd zijn. We proberen onze ritten ook zo veel mogelijk te plannen wanneer omliggende verenigingen geen officiële clubritten op de agenda hebben staan. Bovendien maken we geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, iedereen is welkom!”

Naar het Atomium

Cycling Team Toeristiek organiseert naar eigen zeggen uitdagende ritten en challenges. Zo reden enkele fietsers deze week vanuit Hasselt langs Leuven, Antwerpen, Gent en Brugge naar Beernem. “Volgende week, op zaterdag 26 augustus, organiseren we net als vorig jaar een rit naar het Atomium. Een groep van 50 mensen, begeleid door motoren, zal 250 kilometer afleggen. Wij voorzien wel in bevoorradingen en een lunch aan de voet van het Atomium. Onze challenge was in anderhalve week uitverkocht. Welke andere fietschallenges we organiseren, kan je volgen via de facebookpagina van Cycling Team Toeristiek”, besluit Fre Gernaey.