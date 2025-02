Cycling Team Krampe: “Vorig seizoen evenaren wordt moeilijk”

Voor Cycling Team Krampe wordt 2024 evenaren moeilijk. Bij nevenbond OVWF pakte de ploeg vorig seizoen drie titels. Lucas Markey werd Belgisch, Bram Deroo Vlaams en Michiel Denys Benelux kampioen. Een boerenjaar! “We probeerden vorig jaar zoveel mogelijk wedstrijden bij de OVWF mee te doen”, blikt Michiel Denys terug. “Bij een nevenbond moet je een aantal koersen rijden om in aanmerking te komen voor de titels. Eén van de doelen was om bij de OVWF te overheersen. We mogen zeggen dat dit gelukt is. Enkel de West-Vlaamse titel haalden we niet, maar we stonden ook daar met twee op het podium. In die vier kampioenschappen namen we zeven van de twaalf podiumplaatsen in.” Naast de drie kampioenschappen wonnen de renners van het team nog enkele andere koersen. Straks – de OVWF-opener van het seizoen wordt op 8 maart in Alveringem gereden – begint CT Krampe aan seizoen nummer vijf. “Vorig seizoen was een boerenjaar”, beseft Denys. “Evenaren mag altijd. Dat wordt moeilijk, laat staan om 2024 te overtreffen. Ik vermoed dat de andere ploegen binnen de OVWF dit niet meer zullen laten gebeuren.” CT Krampe werd met twee pionnen uitgebreid. “Ibe Declerck komt over van de Molenspurters Meulebeke”, verduidelijkt Denys. “Hij is de zoon van onze hoofdsponsor en werkte bij de Molenspurters heel wat interclubs en zelfs profkoersen af. Niels Taveirne is het tweede nieuwe gezicht bij ons team. De Ichtegemnaar woont niet ver van Simon Nowé. Vorige winter gingen zij al vaak samen trainen.”

Blijvers

Lucas Markey, Bram Deroo, Lander Goeminne, Ilian Samoy, Sander Boysen, Simon Nowé en Michiel Denys zijn de blijvers bij CT Krampe. Markey, Denys en nieuwkomer Declerck zijn deze week, samen met enkele Molenspurters, op stage in Spanje. “Enkele van onze renners zullen op zondag 23 februari het clubkampioenschap in Kachtem rijden”, gaat Denys verder. “In de loop van het seizoen koersen we ook enkele keren bij de elite 2. In Kortemark, Handzame en Werken. Ook op het Vedettencriterium zullen we er zijn.” (HF)