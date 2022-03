CT Luc Wallays- Jonge Renners Roeselare op stage in Calpe

Deze week genieten 19 renners van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare van mooi weer en prachtige wegen tijdens hun stage in Calpe. Voor velen een eerste kennismaking met het betere klimwerk.

Een gemotiveerde groep van nieuwelingen, junioren en twee aspiranten vertrok vorig weekend richting het Spaanse Calpe. Als echte profs lieten ze het koude België achter zich. Opvallend is dat de stage niet vanuit de ploeg zelf werd georganiseerd, maar op initiatief van ploegleiders Koen Feys, Nele Devisscher en enkele ouders. “We proberen hier op verstandige wijze deze jongeren te laten kennismaken met dit terrein”, legt Feys uit. “Op die manier hopen we een positief effect te hebben op de trainingsopbouw en het trainingsvolume van de renners, zonder hen te zwaar te belasten. We zien dit in de eerste plaats dan ook als een vakantie waar de fiets centraal staat.”

Koersen in Denemarken

Enkele ouders zakten mee af en zorgen dus voor een goede omkadering. “De verschillende leeftijdscategorieën hebben allen een ander schema gebaseerd op de intensiteit die zij aankunnen. Nadien komen we wel samen voor activiteiten zoals een wandeling, een namiddag aan zee of aan het zwembad. De renners krijgen hier de kans om andere spieren aan te spreken en zich eens te testen in de bergen.”

De stage kwam tot stand op vraag van de renners zelf. “Vaak horen ze dat dit bij andere ploegen wel al gedaan werd. We lopen kans om renners te verliezen als het we het niet doen en je zag daarnaast ook heel veel enthousiasme. Het is tegelijk ook een opportuniteit met het oog op de lastige koersen die we later dit jaar rijden in Denemarken. We zien hier wie goed overweg kan op dit terrein.” (LR)