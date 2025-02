CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare in volle ontwikkeling: “Sportpsycholoog kan meerwaarde zijn”

Een sportief coördinator, enkele nieuwe medewerkers, peter Jelle Wallays die instaat voor testen, straks een sportpsycholoog die zich aan de club verbindt. Jonge Renners Roeselare is volop in ontwikkeling.

De Roeselaarse jeugdclub wordt steeds geleid door een triumviraat: Kris Hanne (voorzitter), Geert Wallays (secretaris) en Fangio Hoorelbeke (penningmeester) vormen de raad van bestuur. Voor het eerst in 22 jaar ziet Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare het ledenbestand dalen. Binnen de raad van bestuur werd daarover gebrainstormd. Om die daling af te remmen of om te buigen zet het jeugdteam in op verdere professionalisering van de werking.

Pistewerking

“De aanstelling van Jurgen Timperman, ex-renner, als sportief coördinator is een eerste stap”, verduidelijkt voorzitter Hanne. “We willen onze rennertjes vanuit de club trainers aanbieden. Het is ook de bedoeling om in de toekomst een BMX-werking in onze club te integreren. Plus de pistewerking weer op gang te brengen. We denken er ook aan om een sportpsycholoog aan te stellen. Ook dat kan voor onze meisjes en jongens een meerwaarde zijn.”

In elk geval houdt Jonge Renners Roeselare de lidgelden al drie jaar gelijk: 200 euro voor een miniem, 225 voor een aspirant, 250 voor een nieuweling, 300 voor een junior. “Op het einde van dit jaar gaan we dat evalueren”, benadrukt Kris Hanne. “Ook al komen we nog altijd rond en zijn we financieel gezond.”

Een boost

Jonge Renners Roeselare engageert zich niet alleen voor de opleiding van jongens en meisjes tussen acht en achttien jaar. De wielersport in Roeselare een boost geven, is eveneens één van de ambities van dit gedreven clubteam.

“We doen dit door elk jaar zelf een wielerwedstrijd te organiseren”, vertelt Geert Wallays. “Op donderdag 29 mei staan we op de site van het MSKA in de Groenestraat in voor het West-Vlaams kampioenschap voor aspiranten. Voorafgegaan door proeven voor miniemen. We werken hiervoor samen met de vzw Sportevenementen van de stad Roeselare, met de organisatoren van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré en met die van het Natourcriterium. Misschien zal deze entente in de toekomst leiden tot de organisatie van een Belgisch kampioenschap voor een jeugdcategorie in Roeselare.”