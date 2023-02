Corona-coureur Matthias Sandra waagt zich aan Gent-Staden: “Pas tijdens pandemie beginnen koersen”

Op 26 februari waagt Matthias Sandra zich aan Gent-Staden. Voor de 29-jarige gewezen mini- en cafévoetballer de eerste interclub uit zijn nog prille wielercarrière. In coronatijd ruilde de marinebioloog de bal voor een koersfiets.

“Vroeger heb ik atletiek gedaan, maar op een bepaald moment begon ik te minivoetballen en speelde ik ook cafévoetbal”, blikt Sandra terug naar het begin van zijn sportactiviteiten. “Inderdaad, we spendeerden meer uren aan de nabespreking dan aan de wedstrijden zelf. Tijdens de pandemie vielen die activiteiten volledig weg. Ik schafte me een koersfiets aan en had snel de indruk dat het mij goed afging. Daarna begon ik bij LWU en OVWF enkele koersen te rijden. Intussen weeg ik ook 15 kilogram lichter.”

In de zomer van 2022 botste Matthias Sandra op Ward Vander Meiren, één van de drie bestuursleden van vind! Cycling Project. “In Rumbeke, dicht bij de deur, nam ik vorige zomer deel aan een koers bij de elite zonder contract”, gaat Sandra verder. “Daarna heb ik nog een paar dergelijke koersen gereden. Ik kreeg het gevoel dat die langere wedstrijden van Cycling Vlaanderen me beter lagen. Dus blijf ik bij de elite zonder contract koersen. Voortaan in het shirt van vind! Axel Braet zou graag Gent-Staden rijden en zocht binnen ons team een tweede renner om mee te doen. Dan kan een gemengde ploeg worden gevormd. Ik ga zo’n interclub eens proberen.”

Matthias pakt de zaak nu een stuk ernstiger aan. “Paul Hoornaert en Evert Vanneste van SharpReady zijn mijn trainers”, aldus Sandra die van Staden afkomstig is. “Ik train veel gestructureerder. Dat is niet alleen fysisch, maar ook mentaal een pluspunt. Mijn trainers zetten het licht op groen om Gent-Staden te rijden.” (HF)