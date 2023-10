Corneel Vanslembrouck trekt naar Avia-Rudyco

Eerstejaarsjunior Corneel Vanslembrouck bekroonde zijn sterke seizoen met een overstap naar Avia-Rudyco. De deze week 17 jaar geworden Bredenaar wil nog meer focussen op het werk tegen de klok.

“Ik ben eigenlijk zeer tevreden over mijn seizoen, meer had ik niet mogen vragen. Ik weet zelf niet precies wat mijn beste prestatie is, want er is veel om uit te kiezen.” Vanslembrouck had bijvoorbeeld niet verwacht om twee keer het zegegebaar te mogen maken. “In Gistel was het redelijk pittig, met veel bekende renners aan de start. Er stond redelijk veel wind en we zijn met een groep van vijftien man weggereden. In een chaotische laatste ronde ben ik dan net voor de laatste bocht weggeschoten. Als de meet vijf meter verder lag, had ik niet gewonnen.” (lacht)

Met een derde plaats in de prestigieuze Triptyque Ardennais wist de hardrijder pur sang zich ook in het klimwerk te onderscheiden. “Sinds de klimkoers van Couvin wist ik wel dat ik op eigen tempo kan klimmen, maar in de Triptyque ben ik toch geschrokken van mezelf.”

Tijdrijden

Als eerstejaarsjunior bewees de renner van Molenspurters Meulebeke opnieuw dat hij tot de beste tijdrijders van zijn generatie mag gerekend worden. “Het ging goed, al kan ik nog aan sommige dingen zoals mijn houding en indeling werken. Er is ook marge qua materiaal, want ik rij nu met een tweedehandsfiets en het is niet het chicste model.”

In de tijdrit van de Keizer der Juniores finishte Vanslembrouck onlangs als vijftiende. “Daar was ik zeer tevreden mee, want het was een korte en explosieve tijdrit. Het was mooi om me eens te kunnen meten met de top van de wereld, zoals Ben Wiggins en zo.”

Uit een reeks mooie aanbiedingen koos de Bredenaar niet toevallig voor het sterke Avia-Rudyco. “Vooral omdat ze inzetten op het tijdrijden. Ik heb een fantastisch jaar gehad bij Meulebeke, maar ik wil het proberen bij een nog iets betere ploeg.”

Avia betekende voor heel wat renners een opstapje naar het profpeloton. “Vroeger dacht ik daar niet aan, maar met de prestaties van de laatste jaren is dat wel gegroeid. Het zou fantastisch zijn, mocht het lukken. Een WK-selectie volgend jaar zou ook een leuke en leerrijke ervaring zijn, maar laat ons eerst maar eens zien hoe het gaat volgend seizoen”, besluit Corneel Vanslembrouck. (AC)