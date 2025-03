Contract met GP Jean-Pierre Monseré loopt op 9 maart af: “Niet op zaken vooruitlopen”

Met Omloop Het Nieuwsblad (1/3) en Kuurne-Brussel-Kuurne (2/3) gaat komend weekend het Belgische wielerseizoen van start. Zondag 9 maart vormt de Markt van Ichtegem voor het derde jaar op rij het decor van de start van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré.

Met profkoersen heeft Ichtegem al vele jaren een link. Vroeger beleefde de Driedaagse van West-Vlaanderen in en rond Ichtegem haar finale. In 2018 was de Fransman Rémi Cavagna de laatste winnaar. De Driedaagse was toen al herleid tot een ééndagskoers. Eind september 2012 maakte de derde etappe van de Franco Belge aankomst in Ichtegem. Met Marcel Kittel als winnaar.

“We willen ons blijven profileren als wielergemeente”, benadrukt burgemeester Lieven Cobbaert. “Om de start van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré naar Ichtegem te halen, betalen we 25.000 euro. Inderdaad, een stevig bedrag. Maar nog altijd niets in vergelijking met de start van grotere klassiekers. Monseré ligt nog binnen onze mogelijkheden.”

Evaluatie

In de begroting van de gemeente Ichtegem is een bedrag voorzien voor grotere sportevenementen. Het contract met de organisatoren van de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré loopt ten einde en zou, volgens bepaalde geruchten, niet worden hernieuwd. “Daar gaan we niet op vooruit lopen”, reageert de Ichtegemse burgervader. “We hebben al twee jaar een fijne samenwerking. Vanaf 10 maart beginnen we in het schepencollege met een evaluatie.”

In elk geval zou het op zondag 9 maart, als de weergoden mee willen, de meest aangename van de drie edities moeten zijn. Zowel in 2024 als in 2023 weerklonk het startschot om 10 uur omdat de rechtstreekse tv-uitzending van de GP Jean-Pierre Monseré afgelopen moest zijn voor de finale van de openingsrit van Parijs-Nice. Dit keer worden die uitzendingen omgedraaid.

“We willen ons blijven profileren als wieler-gemeente”

“De start is om 11.25 uur”, verduidelijkt Cobbaert. “Dat geeft wielerliefhebbers, die op zondag liever wat langer slapen, ook de kans om naar het renners- en wielerdorp te komen. Iedereen kan op het gemak ontbijten en afzakken naar de Markt. Daarna kunnen ze de plaatselijke horeca steunen. Daarvoor doen we het. De profs passeren na de start nog drie keer in Ichtegem. Voor het eerst is er ook een interclub voor nieuwelingen die tussentijds Ichtegem aandoet. Tot 15 uur is er wieleractiviteit in onze gemeente.”

Houtland

In Ichtegem valt de wielerbedrijvigheid nadien niet stil. In augustus is er een funwedstrijd en een kermiskoers voor elites 2 en beloften in Bekegem (9-10/8), in september een criterium en een kermiskoers voor elite 2 en beloften in Eernegem (20 en 24/9). Op 24 september start de Omloop van het Houtland in Eernegem. Ook het contract met de organisatoren uit Lichtervelde loopt af, maar zou volgens bepaalde geruchten worden verlengd.

Afsluiter van het Ichtegemse wielerjaar is de Grote Prijs Jules Vanhevel, een interclub voor elites en beloften. Zondag 5 oktober is deze wedstrijd aan haar 99ste uitgave toe. Organisator Peter Brackez luidde al enkele keren de alarmklok.

“We gaan er alles aan doen om de honderdste editie te halen”, beklemtoont Peter Brackez. “Heel wat sponsors helpen ons om dat eeuwfeest te bereiken. Ik hoop dat zij allemaal aan boord blijven, want op economisch vlak is het niet overal rozengeur en maneschijn. Wij moeten het doen met een gemeentelijke subsidie van 2.500 euro. Daar springen we niet ver mee. Ik vermoed dat het bestaande subsidiereglement niet zal worden bijgestuurd, want de coalitie bleef dezelfde van vorige legislatuur.”

Lookhuisstraat

Ook al is het niet makkelijk om de interclub in leven te houden, de 99ste editie van de GP Jules Vanhevel keert een klein beetje terug in de tijd. “Zoals dertig jaar geleden nemen we de Lookhuisstraat opnieuw in ons parcours op”, verduidelijkt Brackez. “Toen de kasseien te slecht lagen, was het er niet veilig genoeg meer. Intussen zijn ze heraangelegd. Dus kunnen we ze weer in de omloop opnemen. Daar zullen we de bergprijs geven. Over de ‘Poggio’ in Koekelare gaan we niet meer. Daardoor verhuist onze bevoorradingszone naar de Industriestraat, wat ook leuker is voor Ichtegemnaars.”