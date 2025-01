Coast Race Middelkerke test behendige en grote motoren

Op zondag 19 januari stuiven enkele honderden beachracers opnieuw over het strand van Westende en Middelkerke. Sportief is de Coast Race Middelkerke dankzij een aantrekkelijk deelnemersveld één van de absolute hoogtepunten tijdens een goedgevulde sportwinter. Voor de liefhebbers biedt het afwisselende parcours dan weer een stevige uitdaging. Voelen de benen goed? Inschrijven kan nog tot vrijdag 17 januari.

So De Baere leidt al enkele jaren de Coastrace in goede banen: “We verwachten perfect weer. Weinig wind, geen regen en hopelijk veel winterzon. Ik weet dat echte beachracers kicken op zware omstandigheden, maar voor de liefhebbers zijn dit toch dankbare omstandigheden. Trouwens, zwaar wordt het sowieso. Ons prachtige parcours is een buitenbeentje, omdat we ook redelijk wat singletracks aandoen. Het gaat dus niet alleen om pure kracht, maar ook over behendigheid en positionering.”

Aantrekkelijk deelnemersveld

Het wielerjaar staat voor de deur en beachracen is voor veel lagelandenprofs een favoriete voorbereiding. “Hoewel de meeste profrenners zich in alle luxe voorbereiden in de Spaanse zon, staan er ook bij de Coast Race enkele toppers aan de start”, zegt So. “Vaste klant en veelwinnaar Timothy Dupont krijgt in de eerste startbox het gezelschap van Xandro Meurisse, Warre Vangheluwe en Louis Vervaecke. Ook de Franse kampioen Samuel Leroux gaat zijn overvloedige pk’s lossen op de Coast Race. Ik denk dat sportief vuurwerk gegarandeerd is, want we verwachten ook nog ex-Belgisch kampioen beachrace en Europees kampioen op de weg Tim Merlier aan de start.”

Ons parcours is een buitenbeentje om van te smullen. Ook voor de recreatieve deelnemers

Smullen van strand en duin

“We laten maximaal 350 deelnemers toe”, zegt So. “Momenteel zijn we goed op weg om dat aantal te halen. Dus wil je nog meedoen, schrijf dan in voor 17 januari. Ook voor de liefhebbers is de Coastrace een leuke uitdaging. Ons parcours is heel divers, want we wisselen het strand met enkele prachtige duinenpassages af. De profs, junioren, masters en de open dames- en herencategorie leggen twee ronden van 21 km af. Voor de jeugd volstaat één ronde. We geven het startschot om 12.30 uur op het strand ter hoogte van surfclub De Kwinte in Westende.”

Tot in de puntjes voorbereid

Schepen van sport Marc Descheemaecker kijkt alvast uit naar dat startshot. “Ik heb me ondertussen al eens verdiept in de discipline en wat mij betreft is het de perfecte combinatie van fysieke krachtpatserij en techniek. Daarnaast heeft ons team alles tot in de puntjes voorbereid. Het mooie deelnemersveld, het voorspelde weer en het unieke parcours doen dromen van een prachtige sportnamiddag op ons strand.”

Alle info rond inschrijvingen, parcours en praktische voorziening vind je op www.middelkerke.be/coastrace