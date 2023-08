Clubsecretaris Geert Lambrecht over Kortemark Koerse: “We moeten ons statuut herbekijken”

Op de laatste dag van de schoolvakantie staat Kortemark Koerse op de wielerkalender. In deze profkermiskoers wordt volgende donderdag een opvolger gezocht voor Guillaume Van Keirsbulck. Wielerclub Hand in Hand hoopt dat de pion van Bingoal WB zijn zege van vorig jaar komt verdedigen.

“Het is trekken en sleuren om een degelijk deelnemersveld naar Kortemark te krijgen”, geeft clubsecretaris Geert Lambrecht toe. “In kermiskoersen vallen geen UCI-punten te rapen. Misschien moeten we ons statuut herbekijken. Je kan profs verleiden met wat centen, maar op fiscaal vlak ligt dat soms moeilijk. Zeker voor renners met een zelfstandig statuut. Op wat wij hen betalen, moeten ze forfaitair soms meer belastingen betalen dan ze krijgen.”

Flanders Tomorrow Tour

Toch hopen de organisatoren van Kortemark Koerse enkele ex-winnaars aan de start te krijgen. Zoals Guillaume Van Keirsbulck (2022), Baptiste Planckaert (2015) en Elias Van Breussegem (2019). Ook Jelle Wallays, Tom Devriendt, Gianni Marchand en Timothy Dupont en Ayco Bastiaens zijn van plan volgende week donderdag een rugnummer op te spelden. “We ondervinden concurrentie van de Flanders Tomorrow Tour die dezelfde dag start”, aldus Lambrecht. “Zes of zeven beloftenploegen trekken naar die driedaagse. Wat ons dertig deelnemers kost.”

Concurrentie

Vorig jaar sierden 83 namen de deelnemerslijst van Kortemark Koerse. “We hebben contact met onder meer Jonas Rickaert en Lawrence Naesen, maar zij hebben nog niet toegezegd. Vorig jaar hadden we enkele Zuid-Koreanen aan de start. Zij gaan dit keer naar de Ronde van Bulgarije. We hebben dus niet alleen concurrentie in eigen land, maar ook op de internationale wielerkalender.” (HF)

Donderdag 31 augustus om 14 uur: Kortemark Koerse (14 x 11,8 km).