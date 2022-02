Ciske Aneca voelt zich ondanks twee zegeloze jaren klaar om te presteren: “Ik wil zo graag nog eens winnen”

De broers Ciske en Seppe Aneca blijven samen in het peloton. Bovendien bij hetzelfde team: Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen. Ciske (27) kiest opnieuw voor het betere werk, Seppe (23) gaat vooral voor LWU-koersen.

“Als er voldoende wedstrijden zijn, ga ik vooral bij de elite zonder contract koersen”, vertelde Ciske Aneca. “Ik denk wel dat ik de selectie voor Gent-Staden van zondag 27 februari zal halen. Anders wordt het die namiddag de kermiskoers in Maldegem-Kleit. Eigenlijk twee dezelfde wedstrijden. Je moet vooraan koersen, anders is het zowel in Staden als in Kleit snel voorbij.”

Iets wat Ciske Aneca niet altijd lukt. Dit seizoen zal hij langs de kant van de weg nog wat feller worden aangemoedigd. “Mijn trainingsmakker Kenny Constant stopt met koersen. “Er zijn hartritmestoornissen bij hem vastgesteld, wat voor mij – maar ook zeker voor hem – een serieuze domper op de feestvreugde is.

Coronabesmetting

Ciske Aneca moest zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen na z’n boosterprik even onderbreken. “Op maandag kreeg ik die prik, donderdag had ik corona”, zuchtte hij. “Waardoor ik een weekje niet heb kunnen trainen. Nu ben ik weer rustig herbegonnen. Het is aan het beteren. Normaal zal ik zondag in Deerlijk het clubkampioenschap afwerken, de week nadien Gent-Staden.”

Aneca hoopt dat hij zijn team – Decock-Van Eyck-Van Mossel-Devos-Capoen een zege kan schenken. In 2018 won hij twaalf wedstrijden, een jaar later zes. Maar in de coronaseizoenen 2020 en 2021 lukte het niet om een koers te winnen.

“Twee jaar op rij niet gewonnen: nog eens een wedstrijd winnen is dit seizoen mijn voornaamste doel”, benadrukte Aneca. “Je traint om de handen in de lucht te gooien. Ook al duurt dat maar een paar seconden, dat gevoel wil je af en toe hebben. De twee voorbije jaren had ik soms de indruk dat het niet vooruitging. Geen idee hoe dat komt. Misschien zullen mijn oorsuizen daar iets mee te maken hebben. Met die tinnitus ben ik veel bezig. Soms slaap ik er niet van. Ik moet dat kunnen loslaten.” (HF)