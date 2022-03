Chloë en Miguel zetten wielertraditie van familie Desmet verder

De wielertraditie zet zich voor in de familie Desmet. Na wijlen Armand ‘Mantie’ en zijn zoon Tom – eveneens ex-profwielrenner – is het nu de beurt aan kleinkinderen Chloë en Miguel. Chloë is nog maar pas begonnen en reed zaterdag haar allereerste wedstrijd, Miguel staat al een paar jaar verder en wil dit seizoen steevast voor ereplaatsen gaan.

Chloë is dame elite (eigenlijk laatstejaarsbelofte) en reed zaterdag in Escanaffles haar allereerste wielerwedstrijd. “Ik was er natuurlijk op voorbereid dat ik geen wonderen moest verwachten. Uiteindelijk heb ik een halve wedstrijd gereden en ben ik als training nog met de fiets naar huis gereden”, begint de renster van KDM Pack Cycling Team haar verhaal. “Op zich rijd ik al sinds m’n veertiende, maar dat was altijd puur recreatief. Met de studies was er gewoonweg geen tijd, maar sinds corona heb ik toch de stap gezet. Ik merk nu natuurlijk wel dat ik koerservaring mis om echt in het peloton te rijden, maar ik doe het graag en ben vastbesloten om te groeien”, aldus de studente kinesitherapie aan Universiteit Gent.

Volgend jaar doorbreken

Miguel is eerstejaarsjunior en is ondertussen aan zijn vijfde seizoen toe. Vorig jaar was er alvast eentje om bijzonder trots op te zijn, want hij behaalde in Maarkedal zijn eerste overwinning uit z’n carrière. Daarnaast verzamelde hij ook een handvol podium- en toptienplaatsen. “De bedoeling is sowieso om die goede lijn dit seizoen door te trekken, in de hoop volgend jaar echt door te breken. M’n voorbereiding deze winter was nochtans niet vlekkeloos, onder andere door corona en een operatie, dus ik verwachtte niet echt veel van de eerste koersen. Uiteindelijk bleken dat zorgen voor niets, want op het clubkampioenschap reed ik al redelijk goed. De week erna reed ik 60 kilometer mee in de aanval in Staden, met een zevende plaats als resultaat. En in De Klijte, zondag laatstleden, werd ik 16de na een zeer lastige wedstrijd, waarin er enkele groepjes voorop waren, ik kon uiteindelijk in de slotfase nog wegrijden en een twintigtal seconden voor het peloton finishen.” (RRK)