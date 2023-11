Cédric Defreyne naar Shifting Gears: “Na mijn beste seizoen ooit”

Cédric Defreyne (28), vijftiende in de Panne Beach Endurance, rijdt volgend wegseizoen bij Team Shifting Gears. Hij leek nochtans eeuwig verbonden aan het strandteam Laeremans. Die ploeg stopt over enkele weken.

“Ik heb altijd beweerd dat ik zou stoppen met koersen op het moment dat het Laeremans Cyclingteam ophield te bestaan”, geeft Defreyne toe. “Het einde van de ploeg had ik niet zo snel verwacht. Hoofdsponsor David Laeremans heeft z’n vleeswarenbedrijf verkocht. Bij de ploeg zorgde hij voor een hele belangrijke financiële inbreng. Door de overname stopt de sponsoring. Ik kon dus niet anders dan op zoek gaan naar een ander team. Ook omdat het dit jaar nog veel te goed ging.”

Overgang snel in orde

Het is vrij logisch dat Defreyne terechtkan bij Team Shifting Gears, de ploeg van Hakim Verbeure en Pablo Alonso. “Shifting Gears is ook sponsor van het Laeremans Cyclingteam”, verduidelijkt Defreyne. “Die overgang was snel in orde. Het strandseizoen doe ik uit in het shirt van Laeremans. Mijn eerste koers op de weg zal ik betwisten in de trui van Shifting Gears.”

Eind februari van dit jaar won Defreyne in Maldegem-Kleit de openingskoers van het seizoen. Hij sloot z’n wegcampagne 2023 af met vijf zeges. “Er zat misschien zelfs nog wat meer in”, mijmert hij. “Sowieso is dit mijn beste seizoen ooit. Eigenaardig, want ik heb er minder voor gedaan dan vroeger.”

Wat makkelijk te verklaren is. De eliterenner zonder contract, om den brode actief in het transport van vleeswaren en om vier uur ’s morgens uit de veren, werd vijftien maanden geleden voor het eerst vader. Z’n dochtertje werd geboren met schisis, een afwijking in het gezicht. Om de drie maanden ondergaat het meisje in Antwerpen een ingreep.

“Ik ga altijd mee als die operaties worden uitgevoerd”, verduidelijkt Defreyne. “Telkens zorg ik enkele dagen voor onze dochter. Dat zijn dagen zonder trainingen. Gedwongen rust, want anders wil ik altijd bezig zijn. Blijkbaar heeft dat op mij een positief effect. Telkens na een ingreep kon ik een koers winnen. Dit voorjaar is nog één ingreep gepland. De volgende is pas als ze vijf jaar zal zijn.”