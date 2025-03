Burgemeester Vannieuwenhuyze daagt vier Harelbeekse renners uit op E3 Saxo Classic

De burgemeester van Harelbeke Michaël Vannieuwenhuyze daagt de Harelbeekse renners Yves Lampaert, Vito Braet, Arjen Livyns en Gerben Thijssen uit. Wie als eerste Harelbeekse renner over de meet komt van de E3 Saxo Classic mag de burgemeester een sportieve uitdaging presenteren. Nog meer nieuws: de kilometerbanners van 3 en 2 kilometer op het parcours werden gemaakt door de VBS Mariaschool Harelbeke en de Basisschool Stasegem Zuid.

Michaël Vannieuwenhuyze was eerder al schepen in Harelbeke voor Open VLD en voorzitter van de gemeenteraad. Later werd hij diensthoofd Jeugd en Sport bij Stad Harelbeke. Hij is een fervent sporter en liep in 2023 nog solo een volledige triatlon voor ‘Kom op Tegen Kanker’ en fietst jaarlijks met een team de 1000km Trappen Tegen Kanker.

Dat Michaël van een uitdaging houdt voor het goede doel is genoegzaam geweten. In het Hemelvaartweekend gaat hij opnieuw de uitdaging aan om op vier dagen tijd 1.000 kilometer te fietsen. Xander Rigole, eveneens uit Harelbeke, gaat als teamlid mee die uitdaging aan. Zij verkopen onder meer lotjes voor een elektrische fiets, die verloot wordt na de E3 Saxo Classic Harelbeke.

Sportieve tegenprestatie

Nu kiest Michaël voor een sportieve uitdaging op de wedstrijd E3 Saxo Classic van 28 maart. “Ik daag de profrenners die in Harelbeke wonen en deelnemen aan de E3 Saxo Classic. Wie als eerste over de meet komt krijgt een extra prijs op het podium en mag mij een sportieve tegenprestatie verwachten.”

Yves Lampaert, Vito Braet, Arjen Livyns en Gerben Thijssen wonen alle vier in Harelbeke of een deelgemeente ervan. De burgemeester vond dit een uniek gegeven en bedacht deze mini-competitie. “Wie als eerste over de eindstreep rijdt, krijgt een extra prijs”, vertelt hij. “Ik zou heel graag hebben dat ze er zelf een strijd van maken.” De podiumceremonie is voorzien om 17u50.

Harelbeekse scholen ontworpen kilometerbanners

Samen met E3 Saxo Classic gaf Stad Harelbeke het ontwerp van de 3 kilometer- en de 2 kilometerbanner weg aan de scholen. De leerlingen maakten de mooiste ontwerpen om de renners aan te moedigen en een jury besliste welke scholen met de eer mochten gaan lopen. De VBS Mariaschool in Harelbeke en de Stedelijke Basisschool Zuid in Stasegem werden de laureaten. De banners zijn te zien vanaf 27 maart.

De Mariaschool koos voor “Bijna? Go go go, allé” en kreeg de 2 kilometerbanner. “Superblij, samen met de zesdeklassers van Mariaschool Harelbeke. Onze banner valt in de prijzen. We krijgen een ereplaats op de E3 Saxo Classic op 2 km van de eindstreep. Daar bovenop mogen we de dag voordien een kijkje achter de schermen nemen en mogen we stad Harelbeke vanuit de lucht bewonderen op het reuzenrad”, luidt het bij Joke Denys. School Zuid koos voor “Met de papfles op zak win je met gemak!” en wordt de 3 kilometerbanner.