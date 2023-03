Burgemeester Degrieck van De Panne krijgt eerste munt voor de Fietsbeleving in België

Burgemeester Bram Degrieck heeft de eerste Belgische 2 ½ euromunt van 2023 ontvangen. Dit gebeurde bij aankomst van de wielerwedstrijd Classic Brugge-De Panne. De munt, die geheel in het teken staat van de Fietsbeleving in België, werd vandaag officieel overhandigd door Giovanni Van de Velde, muntmeester van de Koninklijke Munt van België (KMB). De uitgiften zijn verkrijgbaar op www.herdenkingsmunten.be.

Dat België een waar walhalla voor elk soort fietser is, valt moeilijk te ontkennen. Het wielerseizoen is ondertussen goed van start gegaan voor de professionele fietser en de wielerliefhebber. “Ons land is uitstekend ingericht om recreatief, sportief en functioneel te fietsen, hiermee zetten we ons ook actief op de wereldkaart”, zegt Giovanni Van de Velde, muntmeester van de KMB. “En net zoals de redenen om te fietsen talrijk zijn, zo zijn ook de paden, routes en knooppunten waarmee België wordt doorkruist ontelbaar. Van de Ardennen tot de kust, overal laat de fiets het toe om ons landschap te (her)ontdekken.”

Ontwerp en oplage

De nieuwe munt is geslagen in BU-kwaliteit. Op de voorzijde van de munt prijkt een sportieve fietser die over een door spaken gevormd pad door het Belgische landschap zoeft. Het geheel is omringd door de tekst: “Expérience cyclise en Belgique” en “Fietsbeleving in België” en twee miniatuur fietsen. Op de muntzijde staan de gebruikelijke grafische elementen zoals de waarde, het jaartal en de Europese landkaart afgebeeld. Beide zijden zijn ontworpen door Iris Bruijns, met initialen IB. Een kleurrijke en vrolijke fiets-geïnspireerde coincard-verpakking zorgt voor de finishing touch. De munt in coincard-verpakking heeft een oplage van 22.500 exemplaren verdeelt over twee talenversies. De 2 ½ euromunt is wettig betaalmiddel in België.