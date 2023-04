Brugge loopt storm voor start ronde van Vlaanderen

Maar liefst 28 000 mensen kwamen deze morgen naar Brugge afgezakt om de ploegvoorstelling en de start van de Ronde van Vlaanderen bij te wonen. “Een gigantisch succes”, zegt een tevreden burgemeester Dirk De fauw. “De politie moest op een bepaald moment zelfs de toegang tot de Markt afsluiten.”

Dat de Bruggelingen en vele streekgenoten heel erg snakten naar een terug keer van de start van de Ronde van Vlaanderen werd deze morgen wel heel erg duidelijk. Al van voor 8 uur ‘s morgens stond de Markt goed voel met wielerliefhebbers die hun favoriete teams en renners kwamen aanmoedigen. Organisator Flanders Classics had dan ook gezorgd voor een erg dynamische opgevatte ploegvoorstelling. De korte, vaak humoristische gesprekjes met de renners en de opzwepende beats van de DJ met dienst brachten de Markt in Brugge al vlug op temperatuur. West-Vlaamse publiekslievelingen zoals Yves Lampaert en Bruggeling Jens Keukeleire kregen een daverend applaus. Lampaert liet weten dat hij met zijn team naar de ‘schoonste stad van het land was gekomen voor de start’. Keukeleire liet zich dan weer opmerken door zelf de muziek de muziek te kiezen bij zijn introductie: een song van de Brugse-Damse Nederlandstalige metalband Beuk, waar hij kennelijk grote fan van is. Ook favorieten als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar werden erg enthousiast onthaald maar hét grootste applaus was er natuurlijk voor absolute publiekslieveling Wout van Aert. Al toen er nog een andere ploeg werd voorgesteld op het podiium klonk er van aan de achterzijde van de Markt een groot gejoel toen Van Aert kwam aangereden en toen hij dan ook het podium opreed gingen de fans helemaal uit hun dak. “We gaan ons vooral goed amuseren vandaag met ons team” (jumbo visma, red.), probeerde Van Aert de druk wat te temperen. “Maar natuurlijk is het zo dat we hier vandaag heel graag willen winnen. Ik ben er alvast helemaal klaar voor.”

De sfeer zat er dus duidelijk goed in op de Markt in Brugge. Ook het gezin van Timothy Landuyt uit Knokke-Heist, die samen met echtgenote Lisa De Lille en kindjes Charlie en Tyler, naar Brugge was afgezakt voor de start toonde zich erg enthousiast. “Ik heb gisteren zelf mee gereden aan een kleinere afstand van de Ronde van Vlaanderen Cyclo”, zei Timothy, die aangesloten is bij een Knokke-Heistse wielerclub. “En we zijn dan met de kindjes ook naar Oudenaarde geweest, waar de finish dus is”, vulde echtgenote Lisa aan. “Maar om deze start hier samen met het gezin te beleven; dat is echt wel speciaal.”

En zo waren er nog vele duizenden andere wielerfans die naar Brugge waren afgezakt voor de start, die gelukkig bij droog weer kon plaatsvinden. “We mogen echt wel spreken over een gigantisch succes”, wist burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Op de markt alleen al stonden zo’n 12 000 personen en in de hele binnenstad samen zijn het er volgens de politie maar liefst 28 000! Op een bepaald moment heeft de politie de toegang tot de Markt moeten afsluiten. Maar alles is perfect en zonder incidenten verlopen dus ik kan alleen maar tevreden zijn”, aldus nog de burgemeester die stipt om 10 uur het startschot gaf.

(PDV)