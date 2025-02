Brugge leeft een maand lang toe naar de Ronde

Op zondag 6 april start de Ronde van Vlaanderen opnieuw op de Markt in Brugge. In de aanloop naar deze wielerhoogdag pakt de Stad een maand lang uit met een uitgebreid fietsprogramma. Met onder meer een Rondekaravaan en de Ronde voor kinderen.

Burgemeester Dirk De fauw is trots dat Brugge opnieuw, alternerend met Antwerpen, het startpunt mag zijn van deze koers: “Het is een hoogtepunt op sportief vlak én een kans om Brugge te profileren als dé wielerstad.”

Brugse Vlaggen

Hij roept de bewoners langs het parcours op om hun Brugse vlaggen boven te halen en ze, net als twee jaar geleden, te laten wapperen. Wie ze kwijt is, kan een nieuwe aanvragen. Het parcours van de Ronde loopt van de Markt, via de Wollestraat naar de Dijver en de Katelijnestraat. Vervolgens gaat het via de ring naar de Generaal Lemanlaaan en de Astridlaan.

Volgens sportschepen Olivier Strubbe grijpt Brugge dé koers aan om een sportief feest te organiseren én zoveel mogelijk Bruggelingen op de fiets te krijgen: “Er is voor iedereen wat, voor wie wil leren fietsen tot de doorgewinterde wielertoerist of koersfanaat.”

Rondekaravaan

Sport Brugge trekt op 12, 19, 26 maart en 2 april naar vier Brugse deelgemeenten met een Rondekaravaan. Die doet achtereenvolgens Sint-Pieters, Sint-Andries, Sint-Jozef en Dudzele aan. “We voorzien een gezellig fietsdorp, met sportief aanbod voor families. We dagen hen uit met een fietsbehendigheidsparcours en bieden randactiviteiten. Ter aankondiging van die Rondekaravaan zetten we een promotiecampagne op, de stadsfotograaf maakte beelden van Brugse fietsers.”

Recreatieve renners kunnen hun hartje ophalen tijdens de Brugge Classic. “Drie studenten van Howest ontwierpen drie routes, waarvan één gravelrit”, aldus Olivier Strubbe. De dag voor de Ronde – op zaterdag 5 april vanaf 7.30 uur – kunnen liefhebbers het 242 km lange parcours, met finish in Oudenaarde, afrijden.

Ronde voor Kinderen

Op 29 maart kan het jonge geweld zich Flandrien voor één dag wanen in het Astridpark. De Fietsbieb organiseert dan de Ronde van Vlaanderen voor Kinderen: een gratis wielerevenement voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Per leeftijdscategorie fietsen ze kleine wedstrijden op een afgesloten parcours. De Brugse Fietsschool richt een fietscursus in en de kunsthumaniora toont twee weken lang drie installaties in de Katelijnestraat: kunstwerken uit recyclagemateriaal vervaardigd door de leerlingen: Jan van Eyck fietsend richting een frietzak….

Info: www.brugge.be/de-ronde