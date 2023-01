Brugge Classic nu ook met gravelrit

Voor de zesde editie van het wielerevenement Brugge Classic, waarbij de Brugse sportdienst samenwerkt met studenten Sport & Beweging van Howest, wordt met een vernieuwing opgepakt. “Voor het eerste bieden we ook een rit op gravel in. We spelen graag in op deze nieuwe hype”, zegt sportschepen Franky Demon.

Op zaterdag 4 maar heeft de zesde editie van het populaire wielerevenement Brugge Classic plaats. Aan het evenement, waarbij in en rond de stad gefietst wordt, nemen zowel individuele fietsers als enkele grote wielerclubs deel. Voor deze zesde editie wordt met enkele nieuwigheden uitgepakt. Zo werkt de stedelijke sportdienst van Brugge voor de organisatie voor het eerst samen met de bacheropleiding Sport & Beweging van Howest. Vier studenten kregen namelijk de opdracht om een sportevenement te organiseren in het kader van het project Small Business Project. En daarbij werd dus gekozen voor de Brugge Classic. “Deze samenwerking met Howest is een win-win voor beide partijen. De studenten kunnen op deze manier al eens proeven van het werkveld en kennismaken met het organiseren van sportevens”, zegt schepen van Sport Franky Demon (cd&v). “De stad neemt de regisseursrol op zich en kan zo een uniek mooi sportevenement voortzetten zonder de organisatie volledig zelf in handen te moeten nemen.”

Maar er is ook een praktisch-inhoudelijke vernieuwing: voor het eerst werd ook een gravelrit voorzien, over een afstand van 45 kilometer vanuit Brugge in de richting van Zedelgem. “Gravel is een nieuwe hype en vandaar ook de logische keuze om hierop in te spelen”, stelt sportschepen Demon. Daarnaast zijn er nog de klassieke wegritten. Een rit van 60 kilometer lang en een van 90 kilometer. Daarbij is professionele begeleiding voorzien van politie, (motor)seingevers, volgwagens en een ambulance. Op beide wegritten fietsen de renners over een stuk van de ring van Brugge, wat toch wel een unieke ervaring is. Vertrek en eindpunt van alle ritten is de campus ZoWe, het opleidingscentrum verpleegkunde Brugge aan de Barrièrestraat 2d. Deelname aan de Brugge Classic kost 6 euro voor wie aangesloten is bij een wielerclub en 8 euro voor wie niet is aangesloten. Online inschrijven kan vanaf 21 januari.

Meer informatie op: www.brugge.be/classic