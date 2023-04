Brugge blikt terug op onvergetelijk Rondeweekend: met 30.000 wielerfans de mooiste startplaats ter wereld

Met bijna 30.000 wielerliefhebbers voor de start van de Ronde op zondag en zo’n 3.000 starters voor de cyclo-editie mag Brugge terugblikken op een fantastisch wielerweekend. Enkel het afgelasten van het optreden van Soulsister wegens regenval was een smet op het blazoen.

De wielergekte in Brugge, die zondagmorgen om 10 uur op de Markt een hoogtepunt kende met het startschoot voor de Ronde van Vlaanderen, ligt achter ons. Er kan afgeteld worden naar de eerste zondag van april in 2025, als de Ronde opnieuw op de Markt van Brugge van start gaat. Met organisator Flanders Classics werd zoals bekend in 2021 overeengekomen dat de start van het grootste wielerevenement voor zes edities om beurt in Antwerpen en Brugge plaats heeft.

Het begon zaterdagmorgen vroeg al goed. Ondanks druilerig regenweer, dat de hele dag zou aanhouden, kwamen er op de Markt in Brugge toch zo’n drieduizend deelnemers aan de start van de Ronde van Vlaanderen Cyclo, de editie waarbij ook amateurs van het Ronde-gevoel kunnen proeven. Het regenweer zal niet aangenaam geweest zijn voor de deelnemers maar had ook organisatorische gevolgen.

In de loop van de namiddag kwam namelijk het nieuws dat het concert dat het Comité voor Initiatief, met steun van Stad Brugge, zaterdagavond op het grote podium van de Ronde zou organiseren, afgelast werd wegens de aanhoudende regen. Door water op het podium was het risico op elektrocutie te groot en zou het onverantwoord zijn Soulsister en vervolgens Level Six te laten optreden.

Maar hét evenement van die wielerweekend in Brugge was natuurlijk de start van de Ronde van Vlaanderen voor profs op zondagmorgen. Met twee vlotte presentatoren, stevige beats van de dj met dienst en een mooi opgebouwd podium zorgde organisator Flanders Classics voor een geslaagde en massaal gevolgde ploegvoorstelling. Vooral publiekslieveling Wout van Aert, die de winst uiteindelijk toch aan Tadej Pogacar zou moeten laten, kreeg een erg warm onthaal. Op de Markt alleen waren zo’n 12.000 wielerliefhebbers samengepakt en voor de hele binnenstad samen – dus ook langs de Wollestraat en de Dijver onder meer – telde de politie maar liefst 28 000 mensen.

“Een gigantisch succes dus. En gelukkig bleef het droog en waren er geen incidenten. De politie heeft de toegang tot de Markt op een bepaald moment wel moeten afsluiten want die stond helemaal vol”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V), die om 10 uur de koers op gang mocht schieten.

Of het afgelasten van het concert aan de vooravond van de ronde dan niet kon ingeschat worden, met een podium dat duidelijk niet waterdicht is, willen we nog van de burgemeester weten. “Dat is een moeilijke kwestie. Zo’n evenement aan de vooravond van de start organiseren is alleen maar praktisch mogelijk als dat kan plaats vinden op hetzelfde podium”, klinkt het. “En bij Flanders Classics hoorde ik dat ze niet hadden ingeschat dat er een probleem zou kunnen zijn bij regenweer. Maar goed, als ik dan hoor dat elektrische aansluitingen echt in het water lagen dan is het afgelaten de enige mogelijke optie. We zullen ons nog eens moeten beraden over hoe we daar naar een volgende editie toe kunnen op anticiperen.”