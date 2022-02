Broers Robin en Birger Rosseeuw willen schitteren in nieuw seizoen bij Philsor Bikes Cycling Team: “Biljartvlakke koersen spelen in ons nadeel”

Het Philsor Bikes Cycling Team staat aan de vooravond van zijn derde seizoen. Na twee ontwrichte seizoenen door corona hopen de broers Rosseeuw op een jaar dat nu wél eens alles mag brengen waarop ze gehoopt hadden.

“Toen we in 2020 voor het eerst aan de start stonden in de nagelnieuwe kledij, hadden we natuurlijk nooit gedacht dat we al na zes koersen vier maanden thuis zouden zitten”, beginnen Robin en Birger hun verhaal. “In de tweede seizoenshelft ging het dan wat op en af, maar zonder grote uitschieters, doorgaans omdat we in zeer sterk bezette wedstrijden met heel veel deelnemers terechtkwamen. Afgelopen jaar was het opnieuw wachten tot in juni vooraleer we weer konden koersen, maar toen hebben we ons wel regelmatig kunnen laten zien, meer dan eens in teamverband. Op dat vlak was de koppeltijdrit met Kuurne Kermis een hoogtepunt van het seizoen: samen een tijdrit van amper 2,5 km winnen, waarin elke seconde telt, daar moet je elkaar wel blindelings voor vertrouwen.”

Toptienplaatsen

Ook individueel hebben ze heel wat mooie prestaties behaald. Zo werd Robin 28ste in het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor elite zonder contract, Vlaams kampioen bij de EdH en verdienstelijk 74ste van 148 deelnemers op het Belgisch kampioenschap in Bertem. Birger werd 6de in Lessines, waar hij de laatste ronde nog in winnende positie aanving, en reed een 8ste tijd in de nationale testtijdrit van Waregem. Beiden verzamelden ook nog een handvol toptienplaatsen bij de EdH.

Dit jaar hoopt het tweetal eindelijk te kunnen doen waarvoor ze een eigen ploeg gestart zijn: echt de koersen uitzoeken waarin ze op hun best zijn. Birger verduidelijkt: “Robin en ik zijn allebei lichtgewichten. De meeste koersen hier in de streek zijn biljartvlak en windgevoelig, twee zaken die in ons nadeel spelen. Dus waar mogelijk zullen we wat vaker Wallonië, de Vlaamse Ardennen en liefst ook eens het buitenland opzoeken. Waar er individuele profkoersen zijn, pikken we die ook graag mee.”

Morgen (zaterdag, red.) staan de Kuurnenaars in hun nagelnieuwe outfit aan de start in Pommeroeul voor hun eerste koers van het seizoen, zondag rijden ze hun clubkampioenschap in Escanaffles. Voorzitter Philippe Rosseeuw houdt eraan ook alle sponsors uitdrukkelijk te bedanken: Fietsen Philsor, QT Cycle Tech, Selle SMP, C-Bear, Tacx en Rogelli Sportswear. (RRK)