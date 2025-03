Broers organiseren koers aan café De Reisduif in Ledegem

Op zaterdag 22 maart organiseren de broers Rik en Régi Goemaere verschillende wielerwedstrijden binnen de O.V.W.F.-bond aan café De Reisduif. “Op die manier zetten we het café van Brecht extra in de kijker.”

Langs de Groene Jagerstraat opende Brecht Denorme (44) vorig jaar tijdens de weekends de deuren van café De Reisduif. “Ik werk binnen de sector van het tuinonderhoud. Ik geniet er van om onder de mensen te zijn. Het café was al een tijdje gesloten. Ik besloot dan maar om het zelf open te houden tijdens de weekends”, aldus Brecht.

Het café bleek al snel een schot in de roos. Brecht breidde ondertussen al de openingsuren uit. Het café is inmiddels al vijf dagen per week open. “De woensdagavond en donderdagavond zijn er bijgekomen. Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet.”

O.V.W.F.

Verschillende Ledegemnaars kunnen het initiatief van Brecht smaken. Zo ook de broers Rik en Régi Goemaere. Zij zijn erg actief binnen de wielerwereld. Zo is Rik bekend als voorzitter van seingeversclub Rikko, maar samen met zijn broer organiseert hij ook verschillende wedstrijden. “Zaterdag organiseren we wedstrijden binnen de O.V.W.F.-bond. De start- en aankomstplaats bevinden zich vlakbij het café van Brecht. Op die manier steunen we hem ook. Dergelijke wielerwedstrijden lokken telkens wel een mooi aantal toeschouwers.” Wielerliefhebbers kunnen zaterdag een hele namiddag genieten van hun favoriete sport. Vanaf 13 uur staan er namelijk drie verschillende wedstrijden op het programma. De oudsten binnen de nevenbond en de dames bijten de spits af. Om 14.30 uur is het de beurt aan de B-renners. De A-renners starten om 16 uur.

“Ondertussen zijn er ook nog plannen om verder in het jaar nog wedstrijden te organiseren”, aldus Régi.

Volop genieten

Brecht is alvast blij dat de broers Goemaere zijn café extra in de kijker willen zetten. “Ik ben nu zelf niet de grootste wielerliefhebber, maar zaterdag zal ik wel volop genieten van het vele volk hier.”