Broer en mentor over Europees kampioen Michael Vanthourenhout: “Ik hoop dat hij nu eindelijk beseft hoe goed hij wel is”:

Michael Vanthourenhout (28) kroonde zich afgelopen weekend in Namen tot Europees kampioen veldrijden. Eindelijk een trui voor de West-Vlaming. En daarom schotelden we deze zijn broer Dieter en zijn mentor Mario De Clercq eerdere quotes van de Europese kampioen voor. Quotes die zijn twijfels verwoordden. Ze zijn zondag allemaal weggeveegd. “Niets moet nog, alles mag…”

Vanthourenhout is de regelmatigheid zelve, maar een veelwinnaar is de naar Wetteren uitgeweken West-Vlaming dan weer nooit geweest. Bij de profs heeft hij al enkele mooie crossen op zijn palmares staan (Tabor, Namen en Merksplas, red.), maar de kwantiteit ontbreekt voorlopig nog.

“Michael is inderdaad geen veelwinnaar”, weet zijn broer en ex-renner Dieter Vanthourenhout. “Maar de laatste jaren is hij wel meer een killer geworden. De Europese trui kan hem een boost geven om in de toekomst nog meer wedstrijden naar zijn hand te zetten.” Ook zijn mentor en meervoudig wereldkampioen Mario De Clercq denkt dat de Europese trui hem vleugels zal geven. “Hij zal nu een bepaalde verantwoordelijkheid moeten dragen. Een jaar lang mogen rondrijden in een trui zorgt ervoor dat hij in de picture zal staan. Hij zal moeten presteren en dat kan wel eens in Michael zijn voordeel spelen.”

Het was al enkele jaren dé droom van Vanthourenhout: een titel pakken bij de profs. Dat liet hij doorheen de jaren vaker optekenen in allerlei interviews. In Namen zette hij met bravoure een vinkje naast dat item op zijn bucketlist. Missie geslaagd. Kan hij dit seizoen nóg een trui in de wacht slepen? “Een WK moet altijd gereden worden, maar als je realistisch bent, weet je dat het moeilijk wordt om Van der Poel en Van Aert het vuur aan de schenen te leggen”, aldus Dieter Vanthourenhout. “Zij gaan in Hoogerheide in topconditie aan de start verschijnen. Het BK in Lokeren is dan weer een ander verhaal. Het rondje ligt Michael als gegoten. Volgens mij maakt hij een goede kans om Van Aert en co te kloppen. Ik zou dus eerder naar het BK pieken. Op een kampioenschap kan Michael boven zichzelf uitstijgen.” Ook de Clercq deelt die mening. “Het BK ligt binnen zijn mogelijkheden. Twee jaar geleden in Meulebeke had hij in de openingsronde af te rekenen met pech, maar die dag was hij sterker dan Van Aert. Michael kan Van Aert verslaan.”

Zo klonk het na afloop van vorig seizoen toen hij zijn seizoen overschouwde en beoordeelde. Terugblikkend klopte die stelling. Of was het eerder weer een voorbeeld van hoe hij zichzelf onderschat? “Michael wordt 29 in december. Volgens mij heeft hij dus nog weinig progressiemarge”, vertelt zijn broer. Hij moet gewoon zorgen dat hij constant blijft presteren. De laatste jaren is hij amper uit de top vijf weg te slaan. In het verleden had hij sporadisch eens een mindere dag, maar dat is voorbij. Michael is een toprenner geworden.” Volgens De Clercq kan Michael wel nog beter worden. “Vooral op mentaal vlak heeft hij nog progressiemarge. Fysiek kan hij misschien ook nog een stap voorwaarts zetten, want Michael is altijd een laatbloeier geweest. In het begin van zijn carrière was hij niet het grootste trainingsbeest van het peloton. Maar door zijn vrouw en zijn zoontje (Arthur, red.) is hij rustiger geworden. Het is al veel verbeterd, maar toch kan zijn trainingsarbeid nog opgedreven worden.”

Michael Vanthourenhout is niet de grootste tafelklopper. Toen de ploeg eerder op het seizoen bijvoorbeeld later naar de Verenigde Staten wilde vertrekken, ging hij daar zonder morren mee akkoord. “Ik moet misschien soms meer mijn wil doorduwen, maar dan geef ik gewoon veel te snel toe om de rest te volgen en me aan te passen”, vertelde hij in de Podcast Cross. Ook al besefte hij dat het voor hem niet de ideale voorbereiding zou zijn. Vanthourenhout heeft allesbehalve het imago van een moeilijke jongen te zijn. “Michael zal nooit met de vuist op tafel kloppen”, weet Dieter. “Zo is hij nu eenmaal. Hij is doorheen de jaren wel veel zelfverzekerder geworden. In de cross durft hij al eens meer zijn eigen kaart te trekken. Maar je zal hem niet betrappen op een gewaagde uitspraak, dat ligt niet in zijn karakter.” De Clercq vindt dat de kersverse Europese kampioen gewoon zichzelf moet blijven. “Je hoeft niet op tafel te kloppen om wedstrijden te winnen. Eli (Iserbyt, red.) en Michael zijn een perfect complementair duo. Ze maken elkaar beter. Het zijn twee verschillende renners. Eli kan door zijn gestalte beter uit de voeten op snellere parcoursen en Michael houdt van een ouderwetse cross met veel hoogtemeters en een nodige portie modder.”

Zo liet Vanthourenhout na zijn Europese titel optekenen. Met die titel op zak kan de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal nu al van een geslaagd seizoen spreken. Het seizoen is evenwel nog lang en niets doet vermoeden dat dit de laatste keer was dat Vanthourenhout op het hoogste schavotje stond. “Niets moet, alles mag na die Europese titel” ,weet Dieter. “Maar ik zie Michael nog een paar keer het zegegebaar maken. Als de echte winter begint, mogen we Michael nog meer op de voorgrond verwachten. Dit weekend zie ik hem niet meedoen voor de prijzen. Er is deze week veel op hem afgekomen en hij zal ook wel wat gefeest hebben. (lacht) Laurens Sweeck zal de te kloppen man worden in Niel en ook in de Beekse Bergen is hij voor mij de topfavoriet. Volgende week zal Michael opnieuw de oude zijn. Houd hem maar in de gaten in Overijse.”

Ook De Clercq ziet Michael in Overijse aan het langste eind trekken. “Overijse is hem op het lijf geschreven. Op zijn manier kan hij nog veel wedstrijden winnen. Het is een echte crosser. Hij is technisch enorm begaafd. Ik hoop dat Michael nu eindelijk beseft hoe goed hij wel is.”