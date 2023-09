Bristoltrappers annuleren zondag Jef Demuysere Rally

Tegenslag van formaat voor de jubilerende wielertoeristenclub De Bristoltrappers. Van komende zondag moeten ze annuleren. En dat uitgerekend nu de club vijftig jaar bestaat. “Ondanks de tussenkomsten van onze burgemeester Youro Casier die lid is van onze club”, zegt voorzitter Rusty Debergh.

“Donderdag meldde de gemeente Heuvelland ons dat we geen geldige vergunning hadden en het te laat was om nog een aan te vragen”, zegt Rusty. “In Kemmel is er zondag een grote rommelmarkt. We komen daar in de buurt voorbij. Na tussenkomst van burgemeester Youro Casier bij zijn collega van Heuvelland kwam het toch in orde om in Kemmel te passeren.”.

Zondag is er in Mesen onder de vleugels van Cycling Vlaanderen de Messines Ridge Classic voor wielertoeristen en mountainbikers. “Een nieuwe tegenslag voor ons”, vertelt de voorzitter. We kregen donderdagnamiddag een telefoon van de politie dat onze wegwijzers in Mesen allemaal zouden worden verwijderd. Vreemd want we waren ze nog niet gaan ophangen. Onze burgemeester belde met zijn collega in Mesen. We waren bereid ons parcours aan te passen maar kregen geen toelating.”

Tegenwerking

“We weten wel dat we officieel de nodige vergunningen voor de doortocht in Heuvelland en Mesen moeten aanvragen maar deden dat nog nooit. Akkoord, we zijn in de fout maar hadden er toch op gerekend dat dit nu gedoogd ging worden. Nu wordt alles geblokkeerd op twee dagen tijd. We voelen ons tegengewerkt.

Cycling Vlaanderen zag liever dat de Bristoltrappers zouden organiseren onder hun vleugels. “Maar in dat geval moeten we twee euro per deelnemer afstaan aan de wielerbond maar men betaalt bij ons maar drie euro om mee te doen”, zegt de voorzitter. “Een bewust keuze om het inschrijvingsgeld laag te houden.”

Hoopvol

Dat is ook een domper voor de uitbaters van het clublokaal Bristol. “Dat is anders voor hen uiteraard een topdag”, zegt Rusty. “Alles werd voorzien om voldoende drank te hebben. We hebben ook alle bestellingen voor de bevoorradingen moeten afzeggen.”

Ondanks deze tegenvaller van formaat geven de Bristoltrappers de moed niet op en staan ze er terug. “We organiseren te graag”, zegt Rusty. “En we gaan alleszins op tijd alles aanvragen.”

De Jef Demuysere is overigens een jarenlange traditie. Het begon in een organisatie van de stedelijke sportdienst, in het kader van de Elf Juliviering. Halfweg de jaren negentig nam wielertoeristenclub Publi-Almar de organisatie over en verhuisden start en aankomst naar de feesttent tijdens de wijkkermis op de Briekenhoek.

Nadien organiseerden de Visputspurters jarenlang dit evenement.