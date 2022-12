Bredene Koksijde Classic blijft in Bredene

Het had wat (politieke) voeten in de aarde, maar de kogel is door de kerk: Bredene Koksijde Classic blijft Bredene Koksijde Classic. Eerder deed het gerucht de ronde dat deze 1.Pro-wedstrijd verder moest zonder Bredene.

“Met Bredene hebben we een nieuwe overeenkomst voor de volgende zes jaren”, glundert organisatievoorzitter Bert Pattyn. “Koksijde heeft dat voor mij geregeld. Het schepencollege van Koksijde heeft nochtans op haar grondvesten gedaverd. We zijn tevreden dat een akkoord voor de volgende zes jaar tot stand kwam. Voor het eerst zullen we zelfs een balans hebben die er echt één is. Voordien hing die balans wat met haken en ogen aan elkaar. Zoals bij heel wat organisaties als de onze. Wij zijn geen Golazo of Flanders Classics. Bij ons heeft de pandemie er echt fors ingehakt.”

Topteams

Bredene Koksijde Classic, volgend jaar op vrijdag 17 maart, start dus opnieuw in Bredene, maakt een lus door het West-Vlaamse Heuvelland en arriveert in Koksijde. Ook de Youngster Coast Challenge, een UCI-wedstrijd voor beloften, wordt op 17 maart gereden. “Voor die beloftenklassieker hebben we veertig aanvragen van ploegen”, beweert Pattyn. “Enkel Jumbo-Visma Development Team ontbreekt. We hebben wel alle andere topteams onder de beloften en zelfs drie Italiaanse ploegen willen komen.”

De Flanders Tomorrow Tour, een driedaagse voor beloften van 31 augustus tot en met 2 september, wordt een ander paar mouwen. Bert Pattyn is op zoek naar een vervanger voor Staden. “We hadden nochtans een overeenkomst van drie jaar, maar de gemeente Staden heeft dat contract opgezegd”, vertelt Pattyn. “Nochtans was de logistiek van het gemeentebestuur van Staden perfect. Jammer, nu moet ik op zoek naar een nieuwe organisator.” (HF)