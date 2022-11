BK wielrennen op de weg in 2028 in Waregem

Het Belgisch kampioenschap op weg voor mannen en vrouwen elite zal in 2028 in Waregem georganiseerd worden. Eerder al mocht Waregem de nationale titelstrijd organiseren in 1989, toen Carlo Bomans er won en recent nog in 2021, toen Wout van Aert en Lotte Kopecky er de tricolore trui om de schouders kregen.

“In 2021 mochten we het BK al eens organiseren met ons comité. We zaten toen nog volop in de coronapandemie en konden toen niet alles doen wat we wilden”, vertelde Carlo Lambrecht, president van KSC Waregem Vooruit tijdens de persvoorstelling van Dwars door Vlaanderen. “Slechts een tweetal maanden voor het BK kregen we het licht op groen van alle instanties. Wij hadden bij onze aanvraag een heel lijvig dossier ingediend, waarin het bol stond van activiteiten. Maar die konden we dus niet allemaal laten doorgaan. Nu krijgen we de kans om toch eens een BK in de full option-versie te organiseren.”

“Ondanks alle beperkingen slaagden we er toch in om een schitterend BK te creëren. En ons podium mocht er ook zijn. Bij de vrouwen werd Lotte Kopecky Belgisch kampioene. Zij haalde het voor Julie Van De Velde en Alana Castrique. Bij de mannen ging de zege naar Wout van Aert, voor Edward Theuns en Remco Evenepoel. Er volgde daarop een evaluatie met de KBWB en toen stelden we al dat we het wel zagen zitten om dit nog eens over te doen. 2028 was vrij en daarop hebben wij dan ingepikt. Natuurlijk met het akkoord van de diverse instanties en in de eerste plaats van de stad Waregem.”