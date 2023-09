Bijzonder seizoen voor renner Anthony Debuy

Anthony Debuy (27) reed afgelopen weekend een wat aparte wedstrijd in Bulskamp. Met maar 23 renners aan de start was het van in het begin volop koersen geblazen voor de renner van Dovy Keukens-FCC, die afgelopen winter voor het eerst vader werd.

Debuy werd uiteindelijk twaalfde in Bulskamp. “Goed en niet goed”, besluit hij. “Door het kleine peloton regende het meteen aanvallen. En je moest altijd mee zijn, want voor wie de goede groep miste, was het meteen einde wedstrijd. Het zorgde voor heel wat vreemde situaties. Dat heb je nu eenmaal met een beperkt deelnemersveld waar de sterksten meteen de schifting willen maken.” De renner uit Mesen slaagde er wel in om mee te zijn met de goede vlucht. “Na tachtig kilometer kreeg ik echter een inzinking. Waarschijnlijk ben ik te laat begonnen met eten. Jammer, want het betekende dat ik vrijwel meteen de rol moest lossen.”

Voor Debuy is het hoe dan ook een bijzonder seizoen. Met de geboorte van zijn zoontje afgelopen winter was het aanpassen om de juiste balans te vinden. “Ik train nu minder en heb vaak minder rust door de zorg voor ons kindje, maar dat zijn zaken die ik er natuurlijk met plezier bijneem”, aldus de trotse vader.

Andere aanpak

“Wielrennen vergt nu een andere aanpak voor mij, maar ik denk dat ik het evenwicht nu wel enigszins heb gevonden. Al heb ik bij sommige wedstrijden van afgelopen zomer een wat dubbel gevoel. In Beselare bijvoorbeeld doe ik mee voor de overwinning. In de sprint ga ik vroeg aan, op 400 meter al geloof ik, en ik sla meteen een gat. In de slotmeters schiet ik echter uit mijn klikpedaal waardoor ik pas als vijfde finish. Dat zijn toch momenten die je ziet als een gemiste kans op een podium of misschien wel een overwinning. Het zijn gebeurtenissen waardoor ik voel dat ik niet altijd het maximale uit mijn wedstrijden heb kunnen halen.”

In het najaar ligt de focus voor Debuy vooral op de kermiskoersen. “Dit weekend kom ik aan de start in Lichtervelde en volgende week in Passendale.” (LR)