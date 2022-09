Bere-retrokoers wordt weer ‘knotsgekke’ bedoening: “Doe mee en win prijzen!”

Voor de zesde maal is er in wielerminnend Meulebeke op zaterdag 17 september een Bere-retrokoers. Het wordt een sportieve, maar ook knotsgekke onderneming voor zowel kleuters, jongeren als volwassenen. Het achtkoppig bestuursteam heeft opnieuw alles in het werk gesteld om er een boeiende en prijzenrijke editie van te maken.

Het wielrennen behoort tot de levensvitaminen van de Meulebekenaren. Omloop Mandel-Leie-Schelde, de Berencross, de plaatselijke wielerwedstrijden georganiseerd door Pierre Buyse en zijn team… het maakt allemaal deel uit van het sportieve leven in de Berengemeente.

“In 2017 opperde Johan Desmet aan de toog van café De Gilde het idee om met Meulebeke kermis met iets ludieks voor de pinnen te komen… een retrokoers bijvoorbeeld”, opent Chris Verbrugghe. “Iedereen keek onmiddellijk mijn richting uit omdat ik het reilen en zeilen binnen de gemeente heel goed ken en de logistiek prima kon waarnemen. Zo is het begonnen, tot De Gilde twee jaar later de deuren sloot. We konden onmiddellijk een nieuw onderdak vinden in De Snooker, om zo onze retrokoers verder te zetten. Nu op 17 september dus.”

We hopen opnieuw op ruime belangstelling uit de hele regio

“’s Namiddags pakken we uit met de koers voor de kleuters en kinderen tot 8 jaar. Ze kiezen uit één, twee of drie af te leggen ronden van 150 meter. Men mag zijn of haar loop-, trap- of duwfiets meebrengen en zelfs begeleiders zijn op het parcours toegelaten. Inschrijven hiervoor kan de dag zelf. De deelnameprijs is 3 euro, maar iedereen staat op het podium en ontvangt een medaille. Wie het rugnummer terug binnen brengt, ontvangt een tas met snoepgoed, een drankje en een speelgoedje.”

Goodiebag

Om 17 uur gaan dan de volwassenen van start. “Het was een hele opgave om hier een geschikt parcours voor te vinden. De werkzaamheden binnen het centrum van de gemeente zorgden voor problemen. Toch zijn we er in geslaagd om opnieuw een overzichtelijk parcours uit te bouwen waar ook het publiek zeker aan zijn trekken zal komen. Er worden eerst twee ronden onder begeleiding gereden met een karavaan van oude auto’s, rare fietsen en voorafgegaan door een Belleman. Na de tweede ronde wordt er gestopt, gaat de karavaan eruit en wordt het dan een uur koersen. Inschrijven hiervoor kan via www.bereretrokoers.be. Er worden 120 deelnemers toegelaten. Wie jonger is dan 16 jaar dient vergezeld te zijn van een begeleider. Iedereen ontvangt een goodiebag met een drankje, een exclusieve ‘koerspulle’ en een prijs. De deelnameprijs bedraagt 10 euro”, gaat Chris Verbrugghe verder.

“We hopen opnieuw op een ruime belangstelling uit de hele regio. Er zijn zelfs deelnemers uit Antwerpen, De Haan en Roeselare. Er is een tombola met prijzen als een tv-toestel, een grasmachine op batterij en een friteuse. Er is een eetstand voor de hongerigen, een springkasteel voor de kinderen en een orkestje dat voor een extra sfeer zal zorgen.”