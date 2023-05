Belgische topwielrenners maken zich op voor Van Merksteijn Fences Classic

De wielersport maakt zich op voor een buitengewoon evenement, want op zaterdag 27 mei 2023 wordt de langverwachte Van Merksteijn Fences Classic verreden. Deze prestigieuze UCI 1.1 wielerwedstrijd, die deel uitmaakt van de Lotto Cycling Cup, belooft een spektakel te worden voor zowel renners als fans. Alle Belgische topploegen zijn aanwezig: Alpecin-Deceuninck, Soudal Quick-Step, Intermarché-Circus-Wanty en Lotto-DSTNY.

Zodoende zullen zeker aan de start zijn: Belgische kampioen Tim Merlier, Caleb Ewan, Jasper Debuyst, Baptiste Planckaert, Gebern Thijssen en tal van andere kleppers.

De Van Merksteijn Classic is een eendaagse wielerwedstrijd ter ere van de legendarische Belgische wielrenner Marcel Kint. Het parcours voert de renners door schilderachtige landschappen en uitdagende wegen in de regio Kortrijk/Zwevegem. Met een totale afstand van 200 kilometer, waaronder enkele klimmetjes en technisch uitdagende passages, zal deze race de vaardigheden en het uithoudingsvermogen van de renners op de proef stellen. De koers kan vanaf 14 uur rechtstreeks gevolgd worden op Sporza (Een).

Als onderdeel van de Lotto Cycling Cup biedt de Van Merksteijn Fences Classic een unieke kans voor professionele renners om punten te verdienen en te strijden voor de overwinning in het klassement. De Lotto Cycling Cup is een prestigieuze reeks van Belgische en Nederlandse wielerwedstrijden die bekendstaat om zijn competitieve karakter en deelnemers van topniveau. De toevoeging van de Van Merksteijn Fences Classic versterkt het belang en de allure van dit geweldige evenement.

groot scherm

Naast het sportieve aspect biedt de Van Merksteijn Fences Classic ook een geweldige gelegenheid voor wielerfans en toeschouwers om de race van dichtbij mee te maken. De startzone van de Van Merksteijn Fences Classic bevindt zich aan het Casinoplein in Kortrijk. Speaker Niko De Muyter stelt er de ploegen voor vanaf 9u30. De renners vertrekken om 11u. Langs de aankomstzone in Zwevegem, aan de Bekaertstraat worden publieksevenementen en activiteiten georganiseerd, waardoor een feestelijke sfeer ontstaat voor het hele gezin. Je kan er ook vanaf 14u00 de wedstrijd op groot scherm volgen. Het is een dag vol spanning, snelheid en enthousiasme voor alle aanwezigen.

topevent

De Van Merksteijn Fences Classic staat bekend om zijn professionele organisatie en hoge veiligheidsstandaarden. Er wordt nauw samengewerkt met lokale autoriteiten en hulpdiensten om een vlekkeloos verloop van de race te garanderen. Daarnaast worden verkeersmaatregelen getroffen om de veiligheid van zowel renners als toeschouwers te waarborgen. Het gemeentebestuur van Zwevegem zorgt zowel voor financiële als logistieke ondersteuning om van deze wielerhoogdag een echt topevent te maken.