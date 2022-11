Belgisch tijdritkampioene Julie Sap versiert mooie transfer naar Lotto

Julie Sap (30) verwerft razendsnel een naam in het peloton. Na haar nationale titel in het tijdrijden bij niet-UCI-rensters versierde ze een transfer naar Lotto.

Vergis u niet: Julie Sap wordt geen profrenster. “Zeker 100 mensen stelden me al die vraag, maar dat is dus niet zo. Ik blijf wel degelijk werken als projectcoördinator E-inclusie Brugge-West.” Sap werd na haar zege in de nationale testtijdrit in Poperinge voor de eerste keer gecontacteerd en kwam uiteindelijk terecht bij Kurt Van de Wouwer. “Ik kom in een sterke kern met vijftien rensters terecht. Ik wil me in 2023 verder specialiseren in tijdritten en daarnaast ontdekken in welke wegkoersen ik het best tot mijn recht kom, ofwel in dienst van het team ofwel voor een eigen resultaat.”

De winnares van de befaamde Monstertijdrit in Almere in 2021 veroverde het voorbije seizoen de Belgische titel in het tijdrijden bij de niet-UCI-rensters. “Ik ben heel tevreden over de races tegen de klok die ik gereden heb en ben blij met de ervaring die ik in wegkoersen heb opgedaan. Alleen ontbrak er een uitschieter. In het prille begin van het seizoen was ik in Stalhille wel eens mee met de beslissende ontsnapping van vijf, maar daarna is me dat nooit meer gelukt. Ik moet de koers nog beter leren lezen, heb een gebrek aan explosiviteit in de eerste minuut van een inspanning en het ontbreekt me soms wat aan lef en zelfvertrouwen. In het algemeen werd er dit seizoen in kermiskoersen ook heel vaak voor de zege gesprint en bleven de vluchters niet buiten schot. Dat was in mijn nadeel.”

Haar triatloncarrière heeft Sap op een laag pitje gezet. “Dit jaar nam ik nog deel aan de wedstrijden in Beernem en Jabbeke. Ik ben heel laat beginnen te koersen en bekijk het jaar per jaar. Ik doe het enorm graag. Ik ben een stuk ouder dan de meeste rensters, maar zie dat ook als een voordeel. Ik heb meer maturiteit en volume. Heel wat jonge rensters missen nu bepaalde fases in hun leven, zoals een zot uitgaansleven. Dat heb ik wel allemaal gehad en neen, ik heb daar geen nood meer aan.” (TVB)