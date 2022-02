Belgisch kampioene Elise Coussens derde in eindstand ACC: “Sterker in de modder dan op snel parcours”

Voor de aspiranten zit het veldritseizoen erop. Bij de 13-jarigen sloot Elise Coussens de Aspiranten Cyclocross Cup als derde af. Phebe Blieck en Chesney Casteleyn gingen haar, met respectievelijk één en twee deelnames meer, vooraf.

Elise Coussens eindigde met een knaller: ze won de cross in de Izegemse deelgemeente Emelgem. “De start op een brug was meteen pittig”, blikte de Meulebeekse terug.

“Rond positie tien draaide ik het veld in. Phebe Blieck ging me vooraf, maar tijdens de eerste ronde kon ik haar passeren. Jammer genoeg kwam ik ten val waardoor Phebe me voorbijstak. Ik sprong snel weer op de fiets en zette de achtervolging in. Op een modderstrook ging ik op en over Phebe. We bleven even in elkaars buurt, maar in de laatste ronde kon ik meer afstand nemen.”

Glibberig

Zo zette Elise Coussens de nieuwe veldrit in Emelgem op haar naam. Een mooie afsluiter van het veldritseizoen nadat ze eerder deze winter verraste door in het Oost-Vlaamse Hamme bij de 13-jarige meisjes de Belgische titel te pakken. “In Izegem was het heel leuk om in mijn Belgische kampioenstrui te kunnen winnen”, gaf de renster van Litubel Parket-Vanbrabant Chauffage-Wielerteam Waregem toe.

“Het parcours was er vrij zwaar en ook behoorlijk glibberig. Dat is in mijn voordeel. Phebe Blieck won het voorbije seizoen vaker want zij is beter op droge en snelle omlopen. Ik ben sterker in de modder.”

Blieck won vier van de acht veldritten van de Aspiranten Cyclocross Cup en werd ook driemaal tweede. Coussens won de finale, werd één keer tweede, twee maal derde en één keer vierde. Afgelopen zondag mocht ze in Zerkegem op het eindfeest haar derde prijs afhalen. Nadien richt de ASO-studente uit Meulebeke zich op het komende wegseizoen. Vermoedelijk zal ze in april haar eerste proef afhaspelen.

(HF)