Basso Team Flanders en DL Chemicals-Ruwomat fuseren

In 2023 slaan het Basso Team Flanders van Rudy Vandenheede en DL Chemicals-Ruwomat van Geert Mortier de handen in elkaar. Vanaf dit seizoen gaan ze als één team door het leven, met respect voor ieders filosofie en focus. Afgelopen weekend vond de ploegvoorstelling plaats.

“Het initiatief om te gaan fusioneren kwam van beide kanten”, aldus secretaris Rudy Vandenheede. “Geert Mortier van Ruwomat wilde met zijn team meer voet aan de grond krijgen in het nationale en internationale circuit, terwijl het team van DL Chemicals-Ruwomat voornamelijk regionaal georiënteerd was. Geert was al sponsor bij ons (Basso Team Flanders) en zo was het pad eigenlijk al geëffend om te gaan fusioneren. Heel belangrijk hierbij is dat alle renners van DL Chemicals die dat wilden, konden blijven. We krijgen er dit jaar ook nog een extra hoofdsponsor bij, Alfasun-Midea.”

Beide ‘pijlers’ (als we het zo mogen noemen) komen naar buiten als één team met één en dezelfde outfit en naam: Basso Team Flanders p/b DL Chemicals-Ruwomat. Beide filosofieën blijven echter gerespecteerd: het regionale circuit van Ruwomat, en het (inter)nationale programma van Basso. “De meeste renners die van Ruwomat overkomen, hebben eenvoudigweg niet het doel om nog die grote internationale koersen en rondes te rijden en houden het liever bij enkele lokale interclubs, zoals een Gent-Staden, de interclub in Geluwe… Dus op die manier kan er in selecties zeker eens een mix van renners zitten”, aldus Vandenheede.

“Onze droom is om op het einde van het seizoen opnieuw een renner te kunnen ‘afleveren’ aan het profcircuit. Zelf heb ik nu al 15 jaar dit team – we gaan ons 16de seizoen in – en evenveel renners hebben het tot prof geschopt. Denk aan renners als Pieter Serry, Edward Theuns, Dimitri Claeys en Arjen Livyns. De ambitie is om ons goed staande te houden tussen alle continentale ploegen en development teams en echt mee te doen voor de prijzen op het nationale en internationale strijdtoneel. Ik twijfel er niet aan dat er een mooi aantal overwinningen zal volgen. We beginnen ons seizoen al meteen op twee fronten: Brussel-Opwijk en Gent-Staden. We rijden alle wedstrijden van de U23 Road Series en de Schwalbe Topcompetitie, een stuk of 16 meerdaagse wedstrijden waaronder de gerenommeerde Ronde van Aosta en nog heel wat losse interclubs in binnen- en buitenland”, aldus de secretaris en algemeen sportief verantwoordelijke van het nieuwe fusieteam. (RRK)