Avondcriterium Ride for Joren in Wevelgem eert ook Cedric Baekeland

De derde editie van het avondcriterium Ride for Joren vindt plaats op vrijdag 23 juni, vanaf 19 uur. Deze wedstrijd voor beloften en elite zonder contract wordt georganiseerd ter nagedachtenis van Joren Touquet, die op 18 juni 2019 onverwachts overleed.

Jorens broer Jelle organiseert de wedstrijd – die telkens op heel wat publieke belangstelling mocht rekenen – samen met zijn vrouw Bieke Delanghe en vriendin Sofie Suestrone.

“Het startschot wordt gegeven om 19 uur ter hoogte van de Wijnbergkerk”, zegt Jelle Touquet. “Voor de start vragen we een minuut stilte ter nagedachtenis van Joren én Cedric Baekeland, die vorig jaar overleed aan een hartfalen. Cedric was een vriend van Joren, ze fietsten in dezelfde categorie.”

Sprintje

“Er staan vijftig renners aan de start, dat is het maximum toegelaten aantal. De toeschouwers mogen rekenen op een spannende wedstrijd, met iedere ronde een sprintje voor mooie prijzen. De Thierry’s zorgen voor muzikale ambiance, en voor de kinderen staan springkastelen opgesteld. Redenen genoeg om van de sfeer te komen proeven!” De renners rijden 35 rondjes van 1,95 kilometer. De aankomst is voorzien omstreeks 20.40 uur.

